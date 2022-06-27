Власти Артёма поддерживают молодёжь в её устремлениях

Поощрениями, грамотами и благодарностями отмечены школьники, студенты, молодые специалисты — всего более 80 молодых артёмовцев.
— Вы — самые лучшие, самые творческие молодые жители нашего города, — обратился к аудитории Вячеслав Квон. — С вами мы связываем будущее Артёма, Приморья и всей страны. И нам, в администрации, и, уверен, вам хочется, чтобы наш город был благоустроенным и удобным. Чтобы здесь хотелось остаться жить, работать, воспитывать своих детей. Сегодня перед нами стоят большие и амбициозные задачи. Желаю, чтобы у вас всё получилось, чтобы вы гордились своей школой, родным городом, нашей страной. Пусть у вас даже невозможное становится возможным.
Торжественный приём для юных горожан проводится в Артёме уже больше полутора десятков лет, впервые активную и творческую молодёжь чествовали в 2007 году. Награды получают молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые живут или учатся в Артёме. Премии присуждают за значительный вклад в развитие молодёжной политики и за вклад в социально-экономическое развитие городского округа. Основанием для премирования служит состоявшееся дело или событие, которое повлияло на развитие округа и уже принесло пользу его жителям.
В этом году на премию главы Артёмовского городского округа представили 32 человека — победителей конкурсов, олимпиад и турниров: умников и умниц, спортсменов и музыкантов, участников танцевальных коллективов и движения весёлых и находчивых, волонтёров — тех, кто с юности помогает развитию Артёма и превращению его в привлекательную для жизни территорию.
В 2022 году в школах Артёмовского городского округа закончили обучение более 500 человек. Лучших из них отметили на торжественном приёме главы. Причём на чествование выпускников их пригласили вместе с родителями. В итоге сцена кинотеатра «Шахтёр» едва вместила всех награждённых. И ещё не известно, кто гордился наградой больше — дети или их мамы и папы: медали своих сыновей и дочек некоторые въедливые отцы придирчиво рассматривали, оценивали на вес и чуть ли не пробовали на зуб. Столь же внимательно родители изучали памятные книги, которыми премировали их чад.
По окончании торжественного приёма своими впечатлениями от церемонии с нашим корреспондентом поделились её участники.
Выпускница Людмила Григорьева призналась, что для неё приём главы Артёмовского городского округа стал ожидаемым событием, сейчас её больше волнует поступление в университет:
-Я выбрала ДВФУ, хочу выучиться на филолога, преподавателя русского языка и литературы. Своими успехами обязана прежде всего родителям, благодарна им, что они всегда поддерживали меня, даже несмотря на мои ошибки и провалы, за то, что они дали мне фундамент для моего будущего.
Лидер Артёмовской городской организации Российского союза молодёжи Артур Чижиков поделился гордостью за своих земляков.
— Усилиями юных артёмовцев наш город занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов Приморского края по реализации молодёжной политики. Это, поверьте, на самом деле дорогого стоит. Наша молодёжь не только добивается высококлассных успехов в спорте, творчестве, учёбе, но также реализует важные социальные проекты — как в Российском союзе молодёжи, так и вне его. Вообще в Артёме живут очень творческие ребята, они добиваются больших успехов, и это, согласитесь, классно. И многие из них связывают свою дальнейшую жизнь с Артёмом, многие хотят вернуться сюда после учёбы, чтобы в родном городе реализовывать в жизнь свои идеи и замыслы. Отрадно, что городская власть всячески поддерживает такие устремления, создаёт условия, например, занимается благоустройством, развитием парков. Также большой плюс — в городе обновили библиотеки, они стали более современными, и мы, Российский союз молодёжи, теперь проводим там многие свои мероприятия. И это становится определённой точкой притяжения молодёжи города. Кроме того, у нас налажен контакт с командой главы городского округа, мы регулярно встречаемся с отделом молодёжи, с управлением образования, обсуждаем проблемы, держим руку на пульсе, — рассказал Артур Чижиков.
Победители V сезона Приморской юниор-лиги КВН из команды «Би-20» Кристина, Маргарита, Наталья и Василина:
— Знаете, в администрации, в команде главы Артёма они все вовлечены в КВН, им самим интересно всё это. И, да, они рады, что мы выиграли. Они нас всячески поддерживают, и в моральном плане, и в финансовом. Глава Артёма даже приглашал нас на встречу совсем недавно. Потому, уверены, Артём очень скоро станет столицей КВН всего Дальнего Востока, если уже не стал. Мы же постараемся закрепить это звание за нашим городом на Международном фестивале школьных команд КВН, который пройдёт в Анапе.
Всего ко Дню молодёжи поощрения, грамоты и благодарности получили более 80 молодых жителей Артёма — школьники, студенты и молодые специалисты. Также отмечены и наставники молодёжи — учителя, тренеры, руководители творческих коллективов.