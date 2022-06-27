Власти Артёма поддерживают молодёжь в её устремлениях

— Усилиями юных артёмовцев наш город занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов Приморского края по реализации молодёжной политики. Это, поверьте, на самом деле дорогого стоит. Наша молодёжь не только добивается высококлассных успехов в спорте, творчестве, учёбе, но также реализует важные социальные проекты — как в Российском союзе молодёжи, так и вне его. Вообще в Артёме живут очень творческие ребята, они добиваются больших успехов, и это, согласитесь, классно. И многие из них связывают свою дальнейшую жизнь с Артёмом, многие хотят вернуться сюда после учёбы, чтобы в родном городе реализовывать в жизнь свои идеи и замыслы. Отрадно, что городская власть всячески поддерживает такие устремления, создаёт условия, например, занимается благоустройством, развитием парков. Также большой плюс — в городе обновили библиотеки, они стали более современными, и мы, Российский союз молодёжи, теперь проводим там многие свои мероприятия. И это становится определённой точкой притяжения молодёжи города. Кроме того, у нас налажен контакт с командой главы городского округа, мы регулярно встречаемся с отделом молодёжи, с управлением образования, обсуждаем проблемы, держим руку на пульсе, — рассказал Артур Чижиков.