Четыре несущие конструкции навеса «Терминала Астафьева» появились на третьем блоке

Четыре несущие конструкции навеса «Терминала Астафьева» появились на третьем блоке
Четыре несущие конструкции навеса «Терминала Астафьева» появились на третьем блоке
Вчера, 13:10ПолитикаФото: «Терминал Астафьева»
Строители навеса над зоной выгрузки в «Терминале Астафьева» смонтировали все четыре основные несущие конструкции третьего блока. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

Важной особенностью сборки третьего блока стала центральная вспомогательная башня, которую инженеры сделали портальной. Основание временной конструкции «приподняли» для прохода под ней железнодорожных вагонов под выгрузку. Так удалось совместить одновременно производственную деятельность предприятия и строительство навеса.

Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов, для сборки гигантских «клюшек» размерами 21 на 30 метров необходимо идеальная командная работа специалистов от геодезистов и проектировщиков, до крановщика и монтажника.

Фото:«Терминал Астафьева»

«Чтобы на высоте каждый паз такой конструкции сошелся с соответствующим отверстием. При этом подъем и монтаж ограничен движениями стрел кранов и уже собранными конструкциями. Сейчас появился опыт монтажа этих непростых металлоконструкций, каждый монтажник буквально чувствует, как как они себя ведут при подъеме», — рассказал Дмитрий Малахов, главный инженер «Альпар-Плюс».

Теперь строители готовятся к монтажу ферм третьего блока. Их сборку они начинают тут же, на производственной площадке «Терминала Астафьева».

Фото:«Терминал Астафьева»

Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. При этом объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке.

Сюжеты:
Приморский край
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