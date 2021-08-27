— Для нашей страны вопрос рождения детей — это вопрос государственной безопасности. Сейчас мы не в демографической яме, а в пропасти. А любая проблема в России возвращает нас к вопросам демографии, даже проблема обороноспособности страны. Чтобы наше государство сохраняло суверенитет, и далее было независимым, которым сегодня является, могло отстаивать свои интересы на международном уровне, необходимо население, числом не менее 300 миллионов человек. Это минимум, который позволит удерживать такую огромную территорию. В противном случае, не избежать зависимости от других, более динамично развивающихся государств. Женщины разве против рожать? Во многом, их останавливают меркантильные вопросы: как и на что содержать увеличивающуюся семью. Необходимо обеспечить материальную независимость именно мамы, и доводов за рождение ребенка станет больше, — считает Марина Ким.