Одна из самых актуальных на сегодня, по мнению собравшихся, это снижение уровня доходов россиян, и какие меры могут быть наиболее эффективными в борьбе с бедностью.
Политтехнолог, президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев привел результаты социального исследования, которое проводилось в разных регионах страны. По его данным, 67% россиян, принявших участие в опросе, раз в неделю сталкиваются с несправедливостью. А на вопрос, в чем она выражается, подавляющее большинство указывает на падение доходов. По информации Гусева, 20 миллионов россиян, или каждый пятый взрослый, живут за чертой бедности. И это проблема не только самих людей, но и государства, поскольку нищий человек меньше тратит, значит, сокращается спрос, а это уже тормозит развитие всей экономики страны.
По расчетам известного российского экономиста, доктора экономических наук Михаила Делягина, сегодня, чтобы обеспечить хотя бы минимум необходимого, человеку требуется не менее 30 тысяч рублей в месяц. Но далеко не каждый россиянин может похвастать такими доходами. Например, средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля.
Автор книг по новой истории, экономике и геополитике Николай Стариков отметил, что борьба с бедностью особенно актуальна для Дальнего Востока. В советские времена сюда приезжали со всего СССР за длинным рублем. Сейчас отсюда за большими заработками уезжают в центральные регионы.
Показательный пример: за последние три года население Краснодарского края пополнили 500 тысяч граждан, «понаехавших», в основном, с Дальнего Востока. Дошло до того, что в одном из новых микрорайонов Краснодара, в отстроенную недавно школу, 1 сентября придут свыше 800 первоклассников — русского алфавита едва хватило на обозначение 30 первых классов.
Стремительное опустошение ДФО грозит не только экономическими, но и геополитическими рисками, могут вызвать иллюзорные надежды со стороны соседей, территориальные притязания, говорит Стариков. Он считает, что эффективной мерой в борьбе с бедностью, может стать повышение минимального размера труда (МРТ) — до 30 тысяч рублей.
— Если государство пойдет на такие меры, то и бизнес будет вынужден поднять зарплаты. Увеличение доходов населения автоматически простимулирует развитие экономики, — уверен Стариков. Он отметил, что повышение МРТ можно начать именно с Дальнего Востока.
Журналист, телеведущая и многодетная мама Марина Ким отметила, что дети — один из факторов возникновения бедности. Рождение ребенка вызывает дополнительные расходы, а доходы сокращаются. Поэтому родители, родив одного, редко решаются на второго, тем более на третьего и еще больше. Большая семья — путь к бедности, не без основания, к сожалению, считают россияне. Марина считает, что выходом может стать поддержка материнства — оплата материнского труда.
— Для нашей страны вопрос рождения детей — это вопрос государственной безопасности. Сейчас мы не в демографической яме, а в пропасти. А любая проблема в России возвращает нас к вопросам демографии, даже проблема обороноспособности страны. Чтобы наше государство сохраняло суверенитет, и далее было независимым, которым сегодня является, могло отстаивать свои интересы на международном уровне, необходимо население, числом не менее 300 миллионов человек. Это минимум, который позволит удерживать такую огромную территорию. В противном случае, не избежать зависимости от других, более динамично развивающихся государств. Женщины разве против рожать? Во многом, их останавливают меркантильные вопросы: как и на что содержать увеличивающуюся семью. Необходимо обеспечить материальную независимость именно мамы, и доводов за рождение ребенка станет больше, — считает Марина Ким.