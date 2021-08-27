На контроле у Новикова: Глава ВПЭС рассказал, почему в Первомайке месяцами нет горячей воды

«Горожане часто не знают, что в их доме отключат воду, не найти информации и о сроках ремонтных работ. Вам необходимо теснее работать с УК и ТСЖ, размещать объявления в подъездах, публиковать данные на сайте, чтобы у людей всегда были актуальные сведения», — подчеркнул Дмитрий Новиков.