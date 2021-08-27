На контроле у Новикова: Глава ВПЭС рассказал, почему в Первомайке месяцами нет горячей воды

О том, сколько так будет продолжаться и в чём причина ситуации, депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков поговорил с главой ВПЭС Олегом Титовым в прямом эфире в Instagram.
Этой зимой в Первомайском районе постоянно рвало трубы теплоснабжения. Специалисты ВПЭС, конечно, старались оперативно ликвидировать поломки, но местным жителям от этого было не легче: остаться в морозы без горячей воды и отопления — не самая приятная вещь.
Дмитрий Новиков обратил внимание на проблему ещё тогда. Местные жители регулярно обращались к своему депутату, просили помочь вернуть тепло в дома.
Как пояснил Олег Титов, такая плачевная ситуация сложилась из-за того, что летом 2020 года не проводили гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые места на теплопроводе и заранее привести оборудование в порядок. Результат закономерен — зимой, в разгар отопительного сезона, многим пришлось запасаться обогревателями и одеялами, чтобы хоть как-то согреться.
Горячей воды во многих домах Первомайки нет и сейчас. Вилкова, Борисенко, Сахалинская, Черёмуховая — месяцами люди вынужденно остаются без горячего водоснабжения.
Однако проблема постоянных перебоев с горячим водоснабжением гораздо более глубокая. Ключевая причина заключена в изношенности сетей.
«Порядка семидесяти процентов сетей во Владивостоке — старше 50 лет. Норматив их службы — 20 лет. То, что было построено в СССР, в 90-е было брошено. В итоге мэрия передавала их во ВПЭС», — рассказал Титов.
Сейчас ВПЭС подготовило инвестиционную программу на 20 миллиардов рублей на 20 лет. Уже имеется договорённость с краевыми властями о выделении четырёхсот миллионов на основные «болевые точки».
«Как депутат, окажу помощь при выделении средств из краевого бюджета. Это стыдно, когда в столице Дальнего Востока» зимой постоянные порывы на теплотрассах, а люди сидят без горячей воды», — сказал Дмитрий Новиков.
Депутат обратил внимание, что ВПЭС следует больше внимания уделять информированию жителей.
«Горожане часто не знают, что в их доме отключат воду, не найти информации и о сроках ремонтных работ. Вам необходимо теснее работать с УК и ТСЖ, размещать объявления в подъездах, публиковать данные на сайте, чтобы у людей всегда были актуальные сведения», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
При этом уже в этом году ВПЭС проводит масштабную кампанию по замене и ремонту сетей теплоснабжения. К концу года планируется завершить капремонт на улицах Сахалинской, Окатовой, Крыгина, Тунгусской и других улицах города. Всего заменят около 4 км теплосетей на 17 участках.
«Все ситуации с порывами на своём округе я держу на контроле. Зимой мы проводили встречи с ВПЭС, ДГК, управляющими компаниями проблемных домов. Прикладывал все усилия, чтобы найти виновных и решить проблему. Надеюсь, масштабная кампания по замене теплосетей даст свои результаты, и этот отопительный сезон пройдёт без сюрпризов», — сказал Дмитрий Новиков.
Отметим, депутат Дмитрий Новиков регулярно проводит прямые эфиры в своём аккаунте в Instagram, героями которых становятся представители органов власти, руководители профильных ведомств. Задать неудобные вопросы гостям эфиров может любой желающий в комментариях. Темами встреч становятся самые злободневные проблемы Первомайского района: отключения горячей воды, ремонт дорог, благоустройство и так далее.