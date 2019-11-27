Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"

«Стратегия развития» разрабатывалась с учетом строительства мостового перехода между островом и материком. «Технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет готово к концу ноября 2019 года. Об этом недавно рассказал гендиректор РЖД. Называется с очень высокой точностью цена - 252,8 миллиарда рублей. Проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года», - отметил Валерий Лимаренко.