Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"

На Сахалине презентовали "Стратегию развития до 2035 года". Область намерена совершить экономический подъем и попасть в российский ТОП-20 по качеству жизни Пути достижения этих целей обсудили на заседании инвестсовета под председательством губернатора области Валерия Лимаренко. Среди приоритетных направлений работы - освоение ресурсов шельфа и океана, создание центра притяжения инвестиций, модернизация инфраструктуры, развитие туризма, марикультуры, лесопереработки и платформы «Умный город», пишет сайт губернатора и правительства Сахалинской области. Уже можно говорить о реальных успехах, которых к сегодняшнему дню достигла Сахалинская область. Так, объем инвестиций в регион равен суммарному показателю Приморского и Хабаровского краев. Ежегодно в экономику региона вкладывают более 200 миллиардов рублей. Здесь работают 14 крупных компаний с выручкой свыше 10 миллиардов рублей. Согласно «Стратегии развития», островной регион должен добиться среднегодового прироста ВРП в 7%. Обновление инфраструктуры - обязательное для этого условие. Речь идет, в том числе, о модернизации морских портов, авиагаваней и дорог. «Стратегия развития» разрабатывалась с учетом строительства мостового перехода между островом и материком. «Технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет готово к концу ноября 2019 года. Об этом недавно рассказал гендиректор РЖД. Называется с очень высокой точностью цена - 252,8 миллиарда рублей. Проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года», - отметил Валерий Лимаренко. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

