Якутск может стать столицей Тотального диктанта в 2021 году

Так, по итогам голосования Якутск получил более 11,4 тысячи голосов. Это на 2,3 тысячи больше, чем Рязань, которая оказалась на втором месте голосования. Финальный этап голосования пройдет уже 6 февраля 2021 года.
Как рассказали члены жюри премии В.К. Арсеньева, Тотальный диктант на Дальнем Востоке поможет стимулировать развитие литературы в регионе. Так, мысль сделать Якутск столицей «Тотального диктанта – 2021» поддержали Василий Авченко, Анастасия Строкина и Андрей Рубанов.
Автор "Тотального диктанта-2020", лауреат премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева, Андрей Геласимов рассказал в социальных сетях, что очень рад победе Якутска в голосовании.
"Якутск официально вошел в число финалистов конкурса "Столица Тотального диктанта — 2021". Причем сделал это с первого места. Прекрасное достижение надо теперь подтвердить великолепным, как это принято у моих земляков, выступлением на финале, и уже весной наш удивительный город станет центром внимания для всей страны. От всего сердца поздравляю жителей города и Республики! Уруй Айхал!", — поделился радостью в социальной сети Facebook.
Как сообщают в оргкомитете, общее число голосов, отданных за города, ― 34751. Больше половины голосов было отдано за двух лидеров голосования: Якутск (11411 голосов) и Рязань (8998 голосов).
В шорт-лист также вошли Ярославль (2905 голосов), Салехард (2453 голоса), Саранск (2220 голосов) и Томск (2216 голосов). Напомним, что в голосовании также принимали участие Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Берлин (Германия), Нур-Султан (Казахстан) и Стамбул (Турция).
У представителей городов, вошедших в шорт-лист, есть два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации своего населенного пункта в финале конкурса "Столица Тотального диктанта ― 2021", который пройдет 6 февраля 2021 года в Москве.
Напомним, что в 2018 году ДФО уже принимал автора Тотального диктанта — Гузель Яхина читала отрывок из своего романа "Дети мои" во Владивостоке. В 2021 году имеет все шансы во второй