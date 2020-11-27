Якутск может стать столицей Тотального диктанта в 2021 году

"Якутск официально вошел в число финалистов конкурса "Столица Тотального диктанта — 2021". Причем сделал это с первого места. Прекрасное достижение надо теперь подтвердить великолепным, как это принято у моих земляков, выступлением на финале, и уже весной наш удивительный город станет центром внимания для всей страны. От всего сердца поздравляю жителей города и Республики! Уруй Айхал!", — поделился радостью в социальной сети Facebook.