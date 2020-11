Якутск может стать столицей Тотального диктанта в 2021 году

Подошло к концу онлайн-голосование за «Столицу Тотального диктанта – 2021», которое состоялось на официальном сайте проекта. Большее количество голосов получил город Якутск. Именно за него рекомендовали отдать свои голоса члены жюри Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.

Так, по итогам голосования Якутск получил более 11,4 тысячи голосов. Это на 2,3 тысячи больше, чем Рязань, которая оказалась на втором месте голосования. Финальный этап голосования пройдет уже 6 февраля 2021 года. Как рассказали члены жюри премии В.К. Арсеньева, Тотальный диктант на Дальнем Востоке поможет стимулировать развитие литературы в регионе. Так, мысль сделать Якутск столицей «Тотального диктанта – 2021» поддержали Василий Авченко, Анастасия Строкина и Андрей Рубанов. Автор "Тотального диктанта-2020", лауреат премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева, Андрей Геласимов рассказал в социальных сетях, что очень рад победе Якутска в голосовании. "Якутск официально вошел в число финалистов конкурса "Столица Тотального диктанта — 2021". Причем сделал это с первого места. Прекрасное достижение надо теперь подтвердить великолепным, как это принято у моих земляков, выступлением на финале, и уже весной наш удивительный город станет центром внимания для всей страны. От всего сердца поздравляю жителей города и Республики! Уруй Айхал!", — поделился радостью в социальной сети Facebook. Как сообщают в оргкомитете, общее число голосов, отданных за города, ― 34751. Больше половины голосов было отдано за двух лидеров голосования: Якутск (11411 голосов) и Рязань (8998 голосов). В шорт-лист также вошли Ярославль (2905 голосов), Салехард (2453 голоса), Саранск (2220 голосов) и Томск (2216 голосов). Напомним, что в голосовании также принимали участие Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Берлин (Германия), Нур-Султан (Казахстан) и Стамбул (Турция). У представителей городов, вошедших в шорт-лист, есть два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации своего населенного пункта в финале конкурса "Столица Тотального диктанта ― 2021", который пройдет 6 февраля 2021 года в Москве. Напомним, что в 2018 году ДФО уже принимал автора Тотального диктанта — Гузель Яхина читала отрывок из своего романа "Дети мои" во Владивостоке. В 2021 году имеет все шансы во второй

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter