Приморье вновь станет пилотной территорией

Информационную систему Приморье получит на безвозмездной основе Единый Центр управления регионом (ЦУР) начнет работать в Приморье. Речь идет о государственной информационной системе, которая помогает властям работать с обращениями жителей и оперативно решать острые вопросы в различных отраслях. По словам губернатора края Олега Кожемяко, за основу взята одна из лучших практик в России – Подмосковья. Накануне в администрации Приморья состоялась встреча вице-губернаторов и директоров департаментов края с представителями Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий – именно здесь разработали инновационную систему ЦУР. Участники делегации рассказали о преимуществах высокотехнологичного продукта и особенностях его внедрения на территории. Центр управления регионом, который действует в Московской области, был создан в конце 2018 года по поручению Президента России Владимира Путина, уточнили разработчики. На сегодняшний день в нем работают более 120 сотрудников из 30 ведомств. Благодаря центру до 70% проблем в области удается ликвидировать в оперативном порядке, без дополнительных проволочек и лишней бюрократии, подчеркнули участники делегации. Оставшиеся 30% составляют вопросы, на решение которых по объективным причинам нужны месяцы, а то и годы. К примеру, много времени может понадобиться, чтобы газифицировать или модернизировать инфраструктуру, построить новое здание. Информация поступает в ЦУР по четырем ключевым каналам, среди которых – телефонная «горячая линия», портал «Добродел», профильные ведомства и социальные сети. Сведения анализируются и сортируются по отраслевым блокам: медицина, образование, ЖКХ, соцзащита, транспорт, экология, строительство, государственные услуги, СМИ, безопасность и национальные проекты. Кроме того, информационная система решает отдельные прикладные задачи. В будущем через нее планируется организовать контроль общественного транспорта. «ЦУР – это успешная практика, которая уже реализована в Московской области. Коллеги специально приехали из столицы, чтобы поделиться наработками и результатами, которые у них уже есть, помочь выработать дорожные карты по внедрению такого же центра у нас в Приморье. Задача, которая стоит перед нами сегодня – выбрать одно-два направления, в рамках которых мы и начнем работу с ЦУР. Что это будут за направления, еще предстоит решить. Однако уже есть интерес со стороны туризма, ЖКХ и здравоохранения», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук. Интересно, что информационную систему Приморье получит на безвозмездной основе. «Московская область готова абсолютно бесплатно передать нам те цифровые решения, которые уже у них внедрены и апробированы. Коллеги поделятся опытом и нормативной базой, которую наработали. Система для начала будет внедрена на базе какого-то одного муниципального образования в Приморье, после чего практику планируется масштабировать, распространив и на другие муниципалитеты», – заявил Сергей Максимчук. Напомним, в октябре 2019 года состоялась встреча Губернатора Приморского края Олега Кожемяко и Губернатора Московской области Андрея Воробьева, во время которой главы двух регионов обсудили вопросы создания Центра управления регионом в Приморье. Цифровизация всех сфер жизни – одна из задач национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье в рамках реализации Указа Президента РФ Владимира Путина. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

