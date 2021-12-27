Приморский политолог: истерия Запада нарастает

Одним из ярких внешнеполитических тезисов Владимира Путина на пресс-конференции прозвучал на тему затяжного противостояния западного мира России. Президент отметил, что «постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР».

Приморский политолог Сергей Клименко поддержал точку зрения президента и привел историческую справку о продолжительности «натянутых» отношений России и Запада. «Я полностью согласен с тезисами президента. Если привести пример первоначальных санкций, которые были введены в отношении РФ после принятия Крыма в состав России. То, что Запад пытается делать сейчас — мы видим, что эта истерия нарастает. Россию пытаются обвинить во всевозможных недружественных действиях в Сирии или где-то еще, но по сути это все имеет под собой экономическую подоплеку. Да, в каких-то отраслях мы проигрываем, но есть отрасли, по которым у нас наблюдается устойчивое развитие, в той же сельскохозяйственной продукции. Положительные моменты видны, и западные аналитики это отмечают», — отметил Сергей. Он подчеркнул, что укрепление российско-китайских отношений в будущем перевесят баланс сил в сторону Азии и переломят устоявшуюся картину однополярного мира. «Россия с Китаем смогут двумя своими экономиками превзойти экономики Евросоюза и США, и с этим уже нельзя не считаться. Попытки расшатать страну изнутри путем поддержки системной оппозиции имеют под собой единственную цель — развалить экономическую составляющую. При текущем курсе, ближайшие 5-10 лет, если Владимир Владимирович сохранит свой пост, Россия сможет составить очень серьезную конкуренцию Соединенным Штатам. Тем более, что сейчас в США наблюдается системный кризис власти, и с экономикой у них тоже не все в порядке», — подытожил политолог.

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