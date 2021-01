Дальневосточников будут обогревать биотопливом

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подписало соглашение о содействии проекту по использованию биотоплива на теплоэлектростанциях с компанией, которая занимается поставками компонентов силовой электроники, инженерных услуг на рынки России, Украины и Белоруссии.

«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Группа компаний „ЦПМК“ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов строительства теплоэлектростанций на отходах деревообрабатывающей промышленности на территории Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. Благодаря этому проекту удаленные и изолированные районы Дальнего Востока и Арктики получат энергоснабжение, основанное на возобновляемой энергии. Управляющий директор АНО АПИ Василий Потемкин отметил, что Дальний Восток обладает «колоссальными запасами биологических ресурсов, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие макрорегиона на долгосрочную перспективу». Поэтому Агентство заинтересовано в сотрудничестве с современным технологическим бизнесом. ТЭС на древесном газе практически полностью автоматизированы и будут производить не только эклектрическую, но и тепловую энергию. При практически круглогодичной работе (до 8400 часов), мощность электростанции будет масштабироваться в зависимости от потребности локальной энергосистемы за счет совместного использования нескольких модулей различной электрической мощности: 30 кВт, 45кВт, 70 кВт. Группа Компаний «ЦПМК» с 2008 года занимается изучением применения биотоплива в производстве электроэнергии. Последние пять лет внедрение оборудования по производству электроэнергии из древесной щепы является одним из приоритетных для компании.

