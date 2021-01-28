Дальневосточников будут обогревать биотопливом

Дальневосточников будут обогревать биотопливом

Сегодня, 12:38
Политика
Photo: ИК "Золотой Рог"
Благодаря новому проекту ТЭЦ могут уйти в прошлое
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подписало соглашение о содействии проекту по использованию биотоплива на теплоэлектростанциях с компанией, которая занимается поставками компонентов силовой электроники, инженерных услуг на рынки России, Украины и Белоруссии.

«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Группа компаний „ЦПМК“ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов строительства теплоэлектростанций на отходах деревообрабатывающей промышленности на территории Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Благодаря этому проекту удаленные и изолированные районы Дальнего Востока и Арктики получат энергоснабжение, основанное на возобновляемой энергии. Управляющий директор АНО АПИ Василий Потемкин отметил, что Дальний Восток обладает «колоссальными запасами биологических ресурсов, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие макрорегиона на долгосрочную перспективу». Поэтому Агентство заинтересовано в сотрудничестве с современным технологическим бизнесом.

ТЭС на древесном газе практически полностью автоматизированы и будут производить не только эклектрическую, но и тепловую энергию. При практически круглогодичной работе (до 8400 часов), мощность электростанции будет масштабироваться в зависимости от потребности локальной энергосистемы за счет совместного использования нескольких модулей различной электрической мощности: 30 кВт, 45кВт, 70 кВт.

Группа Компаний «ЦПМК» с 2008 года занимается изучением применения биотоплива в производстве электроэнергии. Последние пять лет внедрение оборудования по производству электроэнергии из древесной щепы является одним из приоритетных для компании.

Stories:
Дальний ВостокПриморье
Related news:
электроэнергиятопливоуслугиДальний Восток
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы