ННК: дефицит топлива завершится к концу недели

В ННК заявили о скором прекращении дефицита топлива на АЗС Дальнего Востока. В нефтегазовой компании намерены возобновить прежние поставки бензина уже к концу текущей недели.

"Хабаровский НПЗ произвел модернизацию узла установки, отвечающего за выпуск высокооктанового бензина. На время модернизации оборудования АО "ННК" при содействии Минэнерго России обеспечило дополнительные поставки в регионы присутствия необходимого объема автобензинов для обеспечения повышенного спроса на собственной сети АЗС", - отметили в ННК. Сейчас на хабаровском НПЗ ведутся плановые ремонтные работы. По оценкам специалистов, предприятие выйдет на полною мощность производства нефтепродуктов к концу недели. Также в компании уже проработан вопрос заимствования ресурса из запасов Росрезерва. Напомним, с 26 января дальневосточники начали замечать отсутствие привычных марок бензина на АЗС. Как отметили в ННК, на шести из 33 заправок ННК возник дефицит бензина, что связано с начавшейся 18 января плановой модернизацией ХНПЗ. "Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счет закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. На прошлой неделе заводпроинформировал о закупке требуемых объемов на январь 2021 год. Однако пока по невыясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся", - отмечал зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Ремонт на заводе завершится 29 января, после чего ХНПЗ полностью восстановит объемы производства. Также власти договорились с другими дальневосточными нефтеперерабатывающими заводами о том, что они помогут возобновить поставки, используя собственные ресурсы. Отметим, ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" (MOEX: HNPZ) мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter