Ученые ДВФУ потратят президентский грант на электронику будущего и колбасу

Ученые ДВФУ потратят президентский грант на электронику будущего и колбасу

Сегодня, 16:46ПолитикаPhoto: портал "Твой Дальний Восток"Ученые будут разрабатывать функциональные обогащенные продукты питания
Сразу четыре проекта Дальневосточного федерального университета стали обладателями президентских грантов. Общая сумма гранта составляет 1,2 млн рублей, исследования будут длиться два года.

Как сообщает портал Твой Дальний Восток, автор проекта, доцент департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях с командой аспирантов будет разрабатывать функциональные продукты питания, обогащенные органическим йодом и полисахаридами. В первую очередь ученые постараются воссоздать оригинального вкуса хлеб и колбасу, только в отличие от обычных, в них будет много йода и белка.

Еще один представитель той же школы биомедицины Антон Табакаев разрабатывает тему продуктов функционального назначения. Он хочет добавлять в напитки и соусы экстракт той разновидности бурых водорослей (phaeophyceae), которая на текущий момент не употребляется в пищу. Ученый уже выяснил, что водоросли богаты биологически активными веществами — каротиноидами и полифенолами, натуральными антиоксидантами, которые повышают иммунитет.

Алексей Козлов из лаборатории тонкопленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ планирует два года посвятить изучению работы принципа Дзялошинского-Мория. Это принципиально новая система записи и хранения информации, не на железные носители, а на нанопленку и сендвич-панели из нее. Это явление из ряда новых физических принципов, на которых будет работать электроника и вычислительные системы будущего (спинтроника).

Доцент департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Никита Аргылов получил грант на исследование медиасистемы Дальнего Востока. В числе прочего он попытается ответить на вопрос, какое место занимают локальные медиа в эпоху глобальных технологий, когда люди могут получать информацию из источников, которые не имеют территориальной привязки.

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Наука и образованиеПриморье
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