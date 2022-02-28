Минобороны РФ не уточняет число погибших и раненых в боевой операции на Донбассе

Минобороны РФ не уточняет число погибших и раненых в боевой операции на Донбассе
Минобороны РФ не уточняет число погибших и раненых в боевой операции на Донбассе
28 февраля, 10:28ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения задач в ходе выполнения специальной операции на Украине. К сожалению, есть погибшие и раненые, сообщил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Он не уточнил численность, но заявил, что наши потери многократно меньше, чем уничтоженных украинских националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил.

По информации Игоря Конашенкова на утро 28 февраля, размещённое на сайте РБК, с начала операции по демилитаризации российскими вооружёнными силами поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них пункты управления и узлы связи, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны, радиолокационные станции. Уничтожены 254 танка и других бронированных машин, 31 самолёт на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии, военные автомобили.

Сюжеты:
Приморье
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