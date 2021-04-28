Депутат Игорь Шауфлер поздравил приморских врачей скорой помощи с профессиональным праздником

Депутат Игорь Шауфлер поздравил приморских врачей скорой помощи с профессиональным праздником

Депутат Игорь Шауфлер поздравил приморских врачей скорой помощи с профессиональным праздником

Сегодня, 21:14
Политика
Фото: газета "Выбор
Депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер поздравил врачей скорой помощи Артёма с профессиональным праздником. В этом году медики отмечали его впервые.

Стоит отметить, что праздник работников скорой помощи учредили в России в 2020 году — во время пандемии коронавируса.

Депутат приморского Заксобрания Игорь Шауфлер приехал в Артём с подарками и поздравлениями. Парламентарий отметил, что именно на сотрудниках скорой помощи лежит задача помощи пациентам, особенно в период эпидемии COVID-19.

«Ситуация, в которой мы все находимся, показала всему миру, насколько самоотверженными могут быть медицинские работники. В борьбе с коронавирусом они — на передовой. В ваш профессиональный праздник хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы, превозмогая усталость, оказываете помощь жителям города Артёма. Желаю вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде. Недавно мы дали старт нашему социальному проекту „Открытые сердца“, призванному помочь людям, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Сейчас мы активно работаем в этом направлении и сегодня поздравляем работников скорой помощи также в рамках этого проекта», — заявил Шауфлер.

Депутат наградил почётными грамотами Леонида Червина, Ирину Шевкунову, Татьяну Богданову, а их коллективы получили сладкие презенты.

В ответ на поздравления, и. о. главного врача скорой медицинской помощи Дмитрий Батоев сообщил, что для врачей очень важна поддержка со стороны власти.

«В тот момент, когда мы столкнулись с пандемией, люди очень сильно уставали. И именно человеческая поддержка представителя власти, депутатов лично порой помогала больше, чем что-либо другое. Мы очень часто обращались за прошедшее время к Игорю Шауфлеру и всегда получали отклик на наши просьбы и обращения», — сказал он.

Игорь Шауфлер отметил, что невозможно оставаться равнодушным к просьбам врачей, ведь у каждого в жизни были ситуации, когда только медики помогали человеку сохранить жизнь и здоровье.

«Были травмы, при которых люди в белых халатах не единожды спасали мне жизнь. Например, однажды я получил ножевое ранение сонной артерии. И только благодаря врачам остался жив. И коронавирус меня не миновал. Спасибо докторам артёмовской городской больницы! Особенно хочу поблагодарить терапевта Ольгу Вячеславовну Твердохлеб, которая в короткие сроки поставила меня на ноги», — заключил депутат.

Сюжеты:
Приморский край
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