Штаб общественной поддержки Розы Чемерис открылся во Владивостоке

Штаб общественной поддержки Розы Чемерис открылся во Владивостоке
Штаб общественной поддержки Розы Чемерис открылся во Владивостоке
Сегодня, 21:07ПолитикаФото: Алиса Сухарева
Первый штаб участника праймериз по 62 избирательному округу заработал во Владивостоке. Роза Чемерис активно работает с населением и презентовала площадку, которая должна стать местом для дискуссий и активного диалога.

Участник предварительного голосования предложила всем, кто ее поддерживает, стать ее доверенными лицами.

По словам политика, штаб должен стать местом встреч ее сторонников и жителей Владивостока и края.

«Я приглашаю тех, кто меня поддерживает, прийти в штаб и стать моим доверенным лицом. Мы открыты для работы, для диалога. Убеждена, что штаб должен стать местом встречи для всех неравнодушных людей. Это та общая работа, которая усилит нашу работу и повысит прозрачность процесса. Очень важно уважать каждого нашего избирателя, дать ему возможность выбрать самого достойного. И мы готовы стать этим самым достойным кандидатом», — говорит Роза Чемерис.

Штаб во Владивостоке — первый среди тех, которые будут открыты во время автопробега кандидата по своему округу. Проезд стартует уже в ближайшее время. По словам политолога Сергея Гребенюка, сейчас Роза Чемерис наиболее активный и открытый кандидат, повышающий рейтинг праймериз как процедуры.

«Один из ключевых месседжей последнего времени — предварительное голосование должно быть максимально прозрачным, максимально конкурентным. Таким образом повышается легитимность процедуры и растет доверие человека к выборам, к каждому голосу, который отдается в процессе праймериз», — говорит эксперт.

По мнению политолога Павла Наливайко, таким акцентом политик говорит об изначальной нацеленности на диалог со всеми избирателями.

«Основным акцентом в кампании Розы Чемерис стали районы и несправедливое отношение к ним. Что я здесь имею в виду? То, что большинство кандидатов уделяют Владивостоку максимум внимания, обделяя район. Своей же позицией Роза Чемерис легко вырывается в лидеры праймериз в муниципальных образованиях. Кроме того, уже сейчас можно говорить, что политик придерживается ранее обозначенной тактике вести разговор со всеми избирателями», — говорит Павел Наливайко.

Штаб поддержки Розы Чемерис работает во Владивостоке по адресу: улица Бестужева, 21а, кабинет 206 с 10 до 18 часов.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
политикапраймериз
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