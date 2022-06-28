Глава Фокино вступился за перспективы развития городского округа

Заявление главы ЗАТО Фокино Александра Баранова активно обсуждается в информационном поле Приморского края. Он стал одним из немногих градоначальников, которые обозначили необходимость привлечения инвесторов в малые города и выразил готовность бороться за развитие своих территорий.

Инвестиционный рейтинг Фокино определен как стабильный. То есть инвесторы рассматривают городской округ для реализации проектов и не видят преград. А это большой плюс для Фокино как небольшого города. Другие малые города бьются за строительство предприятий, в очереди стоят. Ездят по России, ищут бизнесменов, которые могли бы разместить свои предприятия на их территории. Какие ещё посылы обозначил мэр по итогам рабочего визита в Москву? — Самыми комфортными для проживания сейчас признаны малые города. Фокино — один из таких. Главные критерии, по которым определяют комфортность проживания в своем населенном пункте — удобство передвижения на общественном транспорте, озеленение улиц и состояние дворовых территорий. Также для жителей важны благоустройство улиц, площадей и набережных, развитость социальной инфраструктуры, безопасность и общественный правопорядок. Важно при оценке комфортной среды это удобство города для передвижения пешеходов, благоприятная экологическая обстановка. Но вместе с тем, малые города сейчас бьются за строительство предприятий, — отметил Александр Баранов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что адекватные власти муниципалитетов постоянно находятся в поисках инвесторов, которые могли бы прийти на их территорию. Именно на необходимость такого конструктивного диалога с инвесторами указывают эксперты. — Особенность нашей территории — отсутствие в населенных пунктах предприятий. Ни в Фокино, ни в Дунае, ни на острове Путятина. Все они вынесены на несколько километров за пределы проживания, — напомнил глава Фокино. В ЗАТО Фокино успешно совмещают вопросы развития и безопасности. Однако есть люди, которые закрывают глаза на эти аспекты и пытаются «раскачивать лодку», действуя только в собственных интересах. — Говорить о том, что у нас всё кругом вредно — это просто неправда. У нас всё вынесено за пределы населённых пунктов, и никакого влияния на проживание граждан предприятия не оказывают в плане экологии. Я про ту борьбу, которую сейчас пытается поднять гражданин Рольдер и прочие против строительства предприятий. С точки зрения здравого смысла — это враги России. Четыре года назад они боролись против строительства Центра кондиционирования отходов, говорили, что мы здесь все умрём. А для чего? Для того, чтобы дискредитировать атомную промышленность России. Была поставлена задача провести акции. Сейчас идет борьба за энергоресурсы, значит, теперь надо дискредитировать нашу энергетическую промышленность, в том числе добычу ископаемых. Вот и всё. Здесь интересов народа абсолютно нет. Эти все псевдоэкологи — это агенты влияния, работающие не на Россию, не на жителей, а исключительно против, — считает мэр ЗАТО Фокино. Эксперты отмечают, что сейчас начинается выборная кампания. Тема экологии будет подниматься однозначно, и здесь нет речи о том, что важно и полезно для местного населения в целом. При этом специалисты напоминают, что развитие идет тогда, когда что-то строится, а когда строится порт — это не только новые рабочие места, но и железная дорога — кровь экономики.

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