Следственный комитет в Приморье продолжает проверку заявлений о клевете со стороны депутата Васюкевича

СУ СК России по Приморскому краю проводит проверку по заявлениям парламентариев Натальи Кочуговой и Александра Сустова. Они обвиняют своего бывшего коллегу по фракции КПРФ в Заксобрании региона в клевете. Васюкевич, по их мнению, приписал депутатам недовольство решениями президента страны, о котором они и не помышляли.

— Пока мне не звонили, не говорили ничего, но я жду, какое решение примут в Следственном комитете, — сообщила «Восток-Медиа» депутат Законодательного собрания Наталья Кочугова. Её вместе в ещё одним членом фракции КПРФ в региональном парламенте — Александром Сустовым — Леонид Васюкевич назвал в числе подписавших обращение к Владимиру Путину. В нем они якобы поддержали требование «потомка шкипера Гека», как называет себя Васюкевич, прекратить специальную военную операцию на территории ЛДНР и Украины. Инцидент произошел во время заседания Заксобрания Приморья, на котором с отчётом за 2021 год выступал губернатор Олег Кожемяко. — Мы сразу рекомендовали коллегам обратиться в правоохранительные органы с заявлениями. Они так и сделали, — уточнил руководитель фракции КРПФ в Законодательном Собрании края Анатолий Долгачев. Демарш обернулся для Васюкевича и его «товарища» Геннадия Шульги исключением из фракции коммунистов в региональном парламенте. Он также стал предметом рассмотрения на заседании комитета по депутатской этике. В ЗСПК отметили, что оба депутата нарушили регламент депутатской работы на майской сессии, устроив политическую провокацию, касающуюся проведения СВО на Украине. И если комитет по депутатской этике лишь указал на нарушения регламента, то обращение Кочуговой и Сустова в СКР могут обернуться вполне реальным следствием по делу о клевете и последующим судом. — Законом о статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края предусмотрены случаи, когда депутата досрочно лишают его полномочий. В частности, это ситуация, когда вступает в законную силу обвинительный приговор суда, — прокомментировал перспективы Леонида Васюкевича председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗСПК Всеволод Романов. Уточним, что Уголовным кодексом РФ наказание по статье «клевета» может быть назначено в виде штрафа, принудительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до двух лет. А некоторые приморские адвокаты допускают, что обвинение — в случае, если оно будет предъявлено — может быть переквалифицировано в статью о дискредитации Армии России.

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