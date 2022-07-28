Людмила Талабаева: «При принятии законов нужно учитывать специфику регионов»

Людмила Талабаева: «При принятии законов нужно учитывать специфику регионов»

Людмила Талабаева: «При принятии законов нужно учитывать специфику регионов»

Вчера, 16:24
Политика
Фото: пресс-служба ЗСПК
Сенатор РФ, представитель Законодательного Собрания Приморского края посетила рыбохозяйственные предприятия, расположенные в Охотском районе Хабаровского края.

Трудовая деятельность Людмилы Талабаевой прошла на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Приморского края. После избрания в высший законодательный орган страны в составе комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию она продолжает заниматься проблемами рыбной отрасли в тесном взаимодействии с рыбаками, представляя их интересы на федеральном уровне. Кроме того, Людмила Талабаева входит в состав рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры.

Командировка сенатора на предприятия по добыче и переработке рыбной продукции, работающие на севере страны, была продиктована необходимостью сверить позиции законодателей и производственников по подготовке качественных предложений и принятию оптимальных решений по развитию рыбохозяйственного кластера дальневосточного региона.

В Охотском муниципальном районе, расположенном на севере Хабаровского края, предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза добывают продукцию в самом экологически чистом районе Охотского моря, что самым положительным образом влияет на ее качество и спрос. Собственным рефрижераторным флотом компания доставляет ее во Владивосток и другие порты, в том числе труднодоступные районы Крайнего Севера.

Вместе с председателем Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольгой Булковой и президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым сенатор встретилась с Максимом Климовым, главой Охотского муниципального района, и Натальей Фоминой, председателем Собрания депутатов Охотского муниципального района. На встрече были подняты вопросы, связанные с экономикой региона. Речь шла о ходе лососевой путины, о поддержке и защите предприятий рыбной отрасли от негативных последствий беспрецедентного санкционного давления, о путях решения проблемы доставки рыбопродукции в центральную часть РФ, о закреплении молодежи на Дальнем Востоке и особенно о спорном законопроекте о втором этапе инвестквот.

Затем Людмила Талабаева посетила ряд предприятий и встретилась с их сотрудниками. На рыбопепрерабатывающем заводе ООО «Восток — Инвест» в поселке Морской она познакомилась с технологией производства и ответила на вопросы коллектива и студентов Дальрыбвтуза, которые проходят на предприятии производственную практику.

«Сейчас продукция из Охотского района поставляется в самые разные регионы нашей страны во многом благодаря тому, что местные предприниматели вкладывают средства, силы и время в развитие производств. Я в очередной раз убеждаюсь в том, что наши законодатели должны больше работать в полях с бизнесом и населением, чтобы при принятии законов учитывалась специфика регионов, климат и отдаленность. Чтобы законы нашего государства были эффективным механизмом, способствующим развитию производства на всей территории нашей страны», — сказала сенатор.

Также Людмила Талабаева посетила научно-производственный комплекс и строящийся рыбоводный завод «Охотинский научно-производственный комплекс», где тоже был поднят ряд проблем, в частности о воспроизводстве и сохранении единственной оставшейся на планете популяции тихоокеанского лосося, мер законодательной поддержки воспроизводства лососевых, охраны нерестилищ. Затем сенатор вышла в море на участки, где идет добыча лосося бригадами артели «Иня» и рыболовецкого колхоза им. Ленина. Она увидела ход лососевой путины, пообщалась с рыбаками.

«По итогам командировки мною будет подготовлен подробный отчет, в котором найдут отражение все проблемы и вопросы, которые были подняты в ходе проведенных встреч, а также пути их решения. Всю полученную информацию, все выводы и предложения я доведу до сведения комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры для дальнейшей работы по совершенствованию законодательной базы для динамичного развития рыбохозяйственного комплекса страны», — отметила Людмила Талабаева.

Сюжеты:
Приморский край
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