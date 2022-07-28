Людмила Талабаева: «При принятии законов нужно учитывать специфику регионов»

«Сейчас продукция из Охотского района поставляется в самые разные регионы нашей страны во многом благодаря тому, что местные предприниматели вкладывают средства, силы и время в развитие производств. Я в очередной раз убеждаюсь в том, что наши законодатели должны больше работать в полях с бизнесом и населением, чтобы при принятии законов учитывалась специфика регионов, климат и отдаленность. Чтобы законы нашего государства были эффективным механизмом, способствующим развитию производства на всей территории нашей страны», — сказала сенатор.