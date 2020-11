Персонально: Имена тех, кто будет заниматься коррупцией в администрации Владивостока

Бороться с коррупцией в столице Приморья девять чиновников начнут со 2 сентября

Бороться с коррупцией в столице Приморья девять чиновников начнут со 2 сентября Опубликована обновленная информация о персональном составе комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, которая начнет работу со 2 сентября. В разделе «Муниципальная служба» обновлен: Персональный состав комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока (с 02.09.2019) Персональный состав комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока Гуменюк Олег Владимирович, глава города Владивостока, председатель комиссии, в его отсутствие – и.о. главы города Владивостока; Козерацкая Ольга Николаевна, первый заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии; Михайлова Ольга Олеговна, главный специалист 1 разряда отдела обеспечения реализации полномочий в сфере противодействия коррупции управления муниципальной службы и кадров, секретарь комиссии; Члены комиссии: Веселов Михаил Витальевич, вице-президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата»; Грачёва Татьяна Евгеньевна, начальник управления муниципальной службы и кадров; Ковалевич Владимир Олегович, начальник административно – территориального управления Ленинского района; Мельников Геннадий Борисович, начальник управления по защите государственной тайны; Караваев Андрей Михайлович, исполнительный директор Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Точилин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника правового управления Газета "Золотой Рог", Владивосток.

