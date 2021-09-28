Кудисов: итоги выборов в Приморье говорят о поддержке населением политики государства

«Единая Россия» показала хорошие результаты на одномандатных округах на выборах в ГосДуму и региональные парламенты, уверены эксперты. Этого удалось добиться за счёт сильного личного бренда кандидатов и их сшивки с партией.

Победу на «госдумовских» округах одержали исключительно единороссы. Мандаты достались Александру Щербакову (62-й), Владимиру Новикову (63-й) и Виктории Николаевой (64-й). Новиков и Николаева — сильные политики, уже успевшие отработать срок на территориях. Повторная победа свидетельствует об эффективности их присутствия в муниципалитетах. Александр Щербаков оказался новичком — в ГосДуму он перешёл из краевого ЗакСобрания. Но и ему удалось набрать большинство благодаря системной работе с избирателями. Всего от «Единой России» в ГосДуму отправятся 13 одномандатников из 15 возможных. В целом же уровень поддержки партии власти на Дальнем Востоке заметно вырос по сравнению с выборами 2016-го года и составил 38,11%. «Результаты выборов демонстрируют уверенную поддержку населением курса, заданного руководством страны. Если говорить предметно о Дальнем Востоке, то итоги голосования свидетельствуют об эффективности мер, претворяемых в жизнь полпредом Юрием Трутневым. В этом году Юрий Петрович возглавлял региональную группу по Дальнему Востоку, а значит — фактически, он лично отвечал за результаты по региону», — сказал политолог Андрей Кудисов. Отметим, выборы в ГосДуму и ЗакСобрание прошли в Приморье 19 сентября.

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