Завершается подключение электроснабжения в Артёме

Завершается подключение электроснабжения в Артёме

Сегодня, 11:14
Политика
Photo: Администрация Артема
Восстановительные работы вышли на завершающий этап, ведется подключение оставшихся единичных многоквартирных домов и 400 домов частного сектора.

На выходных работа ремонтных бригад продолжится, так как будут работать точечно, адресно отрабатывая все дома и микрорайоны, где возникают проблемы. Без электроснабжения остаются около 1,4 тысячи человек.

В основном это дома частного сектора в центральной части города и в районе Молодежки.

Все детсады и школы подключены к электроснабжению. Работают все 19 котельных от электроснабжения. Все системы водоснабжения работают, водоснабжение осуществляются.

По-прежнему восстановительные работы ведутся всеми привлеченными силами. Ведут работы ООО АЭСК – 40 бригад и 34 единицы техники. В АО ДРСК - 25 человек и 3 единицы техники. Задействован личный состав МЧС России, это более 80 человек, 40 человек подразделения авиалесохраны, 6 сотрудников отряда Охраны животного мира, 100 военнослужащих воинских частей. Также восстановительные работы проводят 59 человек и 22 единицы техники.

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