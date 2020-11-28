Завершается подключение электроснабжения в Артёме

По-прежнему восстановительные работы ведутся всеми привлеченными силами. Ведут работы ООО АЭСК – 40 бригад и 34 единицы техники. В АО ДРСК - 25 человек и 3 единицы техники. Задействован личный состав МЧС России, это более 80 человек, 40 человек подразделения авиалесохраны, 6 сотрудников отряда Охраны животного мира, 100 военнослужащих воинских частей. Также восстановительные работы проводят 59 человек и 22 единицы техники.