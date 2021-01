Требования к безопасной перевалке угля в России закрепят в законе

Требования к безопасной перевалке угля в России необходимо закрепить в законе. К такому выводу пришли участники круглого стола в Торгово-промышленной палате РФ, который состоялся 28 января.

Новый закон должен не просто закрепить понятие «экологически безопасной перевалки угля», но и определить технологии, которые позволят сделать работу стивидоров более экологичной. На сегодняшний день в России закон не регламентирует, что именно можно считать экологически безопасной перевалкой угля. Это позволяет портовикам не прибегать к реальным мерам по уменьшению пыления грузов, ограничиваясь минимумом. И, как отметил председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, этим представителям отрасли достаточно сложно что-либо предъявить. «Мы предлагаем внести поправку в федеральное законодательство и дать определение «экологически безопасная перевалка угля» - это совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (НДТ)», - сказал Александр Закондырин. Метод защиты территорий от угольной пыли должен зависеть от объёма грузооборота, типа терминала и близости жилых домов. При этом, считают эксперты, стивидоры с оборотом свыше 10 миллионов тонн должны применять самый обширный набор технологий по защите населения от пыли. Предприятия с менее крупным оборотом смогут применять меньше способов по предотвращению излишнего пыления. Помимо этого, уверены эксперты, необходимо актуализировать российский справочник по НДТ. «Наиболее дискуссионный вопрос - это определение механизма подтверждения соблюдения обязанности по экологически безопасной перевалке: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, иные механизмы», - добавила исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова. Впрочем, в Приморье уже есть стивидоры, которые начали внедрять программы модернизации оборудования, несмотря на отсутствие конкретных требований закона. Закупать спецтехнику и средства пылезащиты предприятия начали ещё в 2017 году. По словам сенатора РФ от Приморья Людмилы Талабаевой, на эти цели потратили 2,4 миллиарда рублей. «Инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалке угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас всех первоочередной», - отметила она. Одной из самых передовых оказалась компания «Терминал Астафьева», базирующаяся в Находке. «Экологическая безопасность - приоритет нашей работы. «Терминал Астафьева» системно занимается внедрением наилучших доступных технологий и введение обязательных требований применение НДТ не станет для нас проблемой», - сказал генеральный директор компании Руслан Кондратов. Напомним, 20 января компания «Терминал Астафьева» подписала «Зелёную декларацию» с крупной российской экологической организацией «Зелёный Патруль». Это говорит об открытости предприятия для общественного контроля. На сегодняшний день в «Терминале Астафьева» действуют 20 пылеподавляющих установок, пылесборная машина Centurion, работает закрытый конвейер. Предприятие по всему периметру закрыто пылезащитными экранами высотой от 21 до 23 метров — рекордный показатель для Находки. В 2020 году компания начала строительство полностью закрытой площадки перевалки угля на причале — инновационный проект для всей страны. Главным её элементом станет навес высотой 39 метров, его возведение должно завершиться в этом году. Московские экологи высоко оценили усилия команды Руслана Кондратова, поставив «Терминал Астафьева» в пример остальным стивидорам. «Введение обязательных требований применения НДТ позволит навести порядок в этой отрасли. Наша задача – взять на общественный контроль программу модернизации и план для природоохранных мероприятий на период до 2025 года», - так высказался на заседании Торгово-промышленной палаты заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, незадолго до этого побывавший в Приморье. Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев по итогам обсуждения сообщил, что ТПП РФ планирует в течении недели направить письма в профильные федеральные органы государственной власти и Федеральное собрание РФ.

