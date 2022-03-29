Как псевдопосредники крадут деньги и данные россиян, эксплуатируя тему санкций

Злоумышленники стали «помогать» жителям России проводить платежи за границей, а также на иностранных сервисах и за зарубежные приложения.

Они предлагают гражданам обходить запреты Visa и Mastercard. Однако это стремление отнюдь не безопасно для людей и их электронных кошельков. Помимо того, что за услугу мошенники берут мзду в размере 130 тысяч рублей, они также воруют личные данные. Напомним, что еще 10 марта Visa и Mastercard перестали работать с банками России из-за начавшейся на Украине спецоперации. Из-за того, что нельзя оплачивать многие популярные сервисы, программы и переводить деньги за рубеж, как к этому привыкли некоторые люди, появился спрос на обход запретов. Этим и поспешили воспользоваться злоумышленники. «Злоумышленники размещают рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах. Они обещают гражданам провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также гражданам предлагают оформить карту Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом. Реклама может вести либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу», — пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Позже, чтобы получить услугу, доверчивый россиянин должен перевести сумму оплаты за услугу на счет мошенника, а затем сообщить ему персональные данные. И после этого якобы злоумышленник должен начать работу для «заказчика», но никакой услуги не оказывается. Примечательно, что «посредник», предоставляющий помощь, проводит собеседование через мессенджер «Телеграм» с зарубежной кредитной организацией. После позитивного исхода, выпускается «пласти». Существуют и другие сайты, которые помогают оплатить пользование и продлить подписки на иностранных сервисах. «Специалисты» также действуют через мессенджеры, высылая людям счета, после оплаты которых «все должно заработать». На доверчивости зарабатывают и другие мошенники, которые обещают привезти оплаченный товар из-за рубежа. Якобы перекрытое воздушное пространство для них не проблема и всё купленное будет привезено по земле. Главное только оплатить новую услугу. Эксперты отмечают, что не стоит быть доверчивыми, а также попадаться на психологические уловки вроде: «только сегодня» или «завтра будет еще дороже». Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский отмечает, что стоит обращать внимание и на другие подозрительные признаки, чтобы не попасться на уловки мошенников. Зачастую их сайты сверстаны некачественно, и они не имеют отзывов на свои услуги в сети. Также с ними нельзя связаться через электронную почту или конкретный номер телефона. «Решивший воспользоваться подобными услугами помимо потери денег компрометирует всю свою персональную информацию, так как это необходимо для «оформления» банковской карты. И весь этот массив персональных данных может быть использован злоумышленниками в дальнейшем для фишинга, социальной инженерии и таргетированной рекламы», — подчеркнул Александр Дворянский. Чтобы разобраться в ситуации, федеральные СМИ, а именно ИА «Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки, в НСПК и в ЦБ о том, знают ли они о мошенничестве против россиян со стороны посредников, предлагающих обойти ограничения Visa и Mastercard.

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