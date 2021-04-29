Роза Чемерис встретится с жителями Хасанского района

Роза Чемерис встретится с жителями Хасанского района
Роза Чемерис встретится с жителями Хасанского района
Вчера, 20:48ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Политик отправляется в автопробег по районам, входящим в 62-й округ

Кандидат в депутаты Роза Чемерис в последний день апреля отправится в Хасанский район. Цель автопробега — общение с людьми и выявление проблем жителей районов, входящих в 62-й округ.

Как подчеркнула участник праймериз, она уже изучила проблемы каждой территории и выработала свои предложения по их решению. Политик убеждена, что важно приезжать на территорию, предварительно изучив проблематику и выработав некое решение, которое можно обсуждать с жителями.

«Я очень много общаюсь с общественными организациями районов, знаю, какие проблемы актуальны. Например, жители Хасанского района крайне недовольны качеством дорог, особенно, после Нарвинского перевала. И это действительно болевая точка. И в каждом районе таких моментов масса. Мы с командой хотим проехать, пообщаться с жителями. Открыть штабы, которые должны стать точками притяжения для активных жителей. Приглашаю всех, кто меня поддерживает, прийти и стать моим доверенным лицом», — говорит Роза Чемерис.

Роза Чемерис считает, что депутат должен работать, только выработав некую единую точку зрения, сформировав точное понимание запросов населения. Такая связь позволяет быть адресным и актуальным. «Пришло время менять принципы работы с людьми — жители районов больше не хотят слышать, что их проблемы взяты на контроль. Иное время требует иных форматов», — говорит Роза Чемерис.

«Я вообще считаю, что депутат должен быть защитником интересов населения. Помните историю с касатками, в решение проблемы которой много сил вложил наш губернатор? Мне кажется, важно было народным избранникам от Приморья инициировать закон о запрете на вылов таких животных. Это актуально было для всего края, всего Дальнего Востока и Севера. Очень рада, что такой закон появился все же у нас. И мне кажется, депутат должен быть актуальным для своего округа и его жителей», — отметила Роза Чемерис.

Напомним, Роза Чемерис получила статус официального кандидата на праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутата Госдумы по 62-му округу. Такое решение принял оргкомитет по организации предварительного голосования.

По мнению экспертов, выдвижение такого яркого игрока позволит повысить интерес к предварительному голосованию.

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