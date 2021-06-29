Депутатский отчёт

Разбираемся, чего в действительности удалось добиться депутатам Госдумы от Приморья за последний срок.
Пережив четырёх губернаторов
Начнём с члена «Единой России» Сергея Сопчука, который избрался в 2016 году от 62-го округа. Его победу точно стоит назвать впечатляющей — единороссу удалось набрать голосов больше, чем у коллег по партии. Сергей Сопчук получил 72 367 голосов избирателей. Его ближайший конкурент, коммунист Анатолий Долгачёв, набрал лишь 24 851 голос, а либерал-демократ Андрей Андрейченко — 21 498.
Эксперты сходятся в том, что в свое время Сопчук стал этаким «народным элитарием». С одной стороны, у него складывались неплохие отношения со многими руководителями региона, а начинал он ещё при Сергее Дарькине. С другой, у Сопчука до сих пор достаточно высокая узнаваемость на территориях, все пять лет он активно работал на округе и пользуется значительной поддержкой среди населения.
В 2016 году для администрации Владимира Миклушевского такой кандидат стал настоящим подарком. Подобного политика сейчас очень не хватает и «Единой России», и органам исполнительной власти.
До того, как попасть в Госдуму, Сопчук провёл несколько созывов в краевом Законодательном Собрании, где успел побыть главой фракции «Единой России» и даже спикером. Так что работа депутатом была для него достаточно понятна, да и принципы ведения избирательных кампаний оказались не в новинку.
Но чего же удалось добиться Сопчуку в федеральном парламенте? Он был достаточно дисциплинированным: из 365 заседаний посетил 327. При его участии было инициировано 19 законов и законопроектов. Причём большая часть из них, 15 штук, — в 2019 году, после чего Сопчук вовсе прекратил законотворческую деятельность.
В следующий созыв Сопчук баллотироваться не намерен, о чём неоднократно заявлял лично.
Избиратели 50+
Владимир Новиков в Госдуме представляет 63-й округ, якорным муниципалитетом которого является Артём. До того, как стать депутатом, Новиков три срока возглавлял город и даже был назначен на четвёртый срок. Во время последних прямых выборов ему удалось набрать 90% голосов избирателей. Логично, что Новиков решил баллотироваться и в этом году.
В Госдуме Новиков входит в состав комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Он активно выступает на заседаниях, принял участие в разработке 44 законопроектов. С дисциплиной у него тоже всё хорошо: посетил 336 заседаний из 365.
Одним из ключевых тезисов Новикова является поддержка пожилых людей и социально незащищённых категорий граждан. Например, по его инициативе в Приморье проходят творческие вечера для тех, кому за 50. Интересно, что у Новикова есть и свой сайт, где депутат рассказывает о своей работе и делится достижениями.
Сестра брата
Виктории Николаевой победа на 64-м округе в 2016-м году далась не так просто. На ту же территорию претендовала Эльмира Глубоковская, однако случилось, как случилось, и в кресло в Государственной Думе села Виктория Викторовна. По слухам, были достигнуты определенные договоренности с администрацией Владимира Миклушевского, благодаря которым «севера» отдали госпоже Николаевой.
До того, как попасть в федеральный парламент, Николаева проработала один созыв в Законодательном Собрании Приморья. Там ничем особенным не отметилась, что не помешало ей завоевать победу на федеральных выборах.
Якорным муниципалитетом её округа является Находка. Так что логично, что Николаева уделяет внимание вопросам экологии: следит за реализацией крупных инвестпроектов на территории и за проблемой угольной пыли.
В Госдуме она работает в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Не забывает и про законотворческую деятельность — приняла участие в подготовке 34 законопроектов, часть из которых так или иначе связана с Дальним Востоком. За пять лет пропустила 25 заседаний.
В интересах рабочего класса
Виктор Пинский в Госдуме с 2011 года. Оставлять свой пост он не намерен и в этом раз — по традиции, планирует избираться по партийным спискам.
Пинский — выходец из профсоюзных объединений. Неудивительно, что защита прав трудящихся остаётся в его повестке и на посту депутата ГосДумы. Он нередко высказывается по поводу необходимости улучшения условий труда, создания новых и сохранения действующих предприятий, сохранения рабочих мест. Несмотря на то, что у депутата нередко замечают на запястье слишком дорогие часы, а его свердоходы попадают в поле зрения СМИ, Пинскому удаётся сохранить и авторитет в партии, и популярность среди избирателей.
Помимо статуса депутата Госдумы, он также регулярно занимает высокие партийные должности. Сейчас Пинский возглавляет межрегиональный координационный совет «Единой России» по Дальнему Востоку.
В Госдуме он состоит в комитете по государственному строительству и законодательству. За последние пять лет принял участие в подготовке 26 законов, пропустил 36 заседаний.
Сахалин вместо Приморья
Коммунист Алексей Корниенко в Госдуме уже три созыва. Причём в первый раз, в 2007 году, избирался от Ульяновской области, и лишь в 2011 попал в список партии от регионов Дальнего Востока. На данный момент он представляет интересы Еврейской автономной области, Сахалинской области, Хабаровского края и Приморья.
Причём, судя по всему, Сахалин ему оказался ближе остальных территорий. Он активно комментирует актуальные для острова проблемы, вступается за местных жителей, которых якобы против воли хотят привить от коронавируса и даже возмущается видеоролику Минпросвещения, где по ошибке забыли указать Сахалин и Курилы.
В Госдуме он входит в состав комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В последнем созыве принял участие в разработке 84 законопроектов. За всё время пропустил 20 заседаний.
Социальный лифт для «сокола»
Либерал-демократ Андрей Андрейченко является отличным примером «депутатского социального лифта». Изначально он был активным общественником и даже возглавлял общественное движение «Наша страна» в Приморье. В середине двухтысячных вступил в ЛДПР, после чего и началась его стремительная политическая карьера. Андрейченко проработал созыв в Гордуме, после чего отправился уже в федеральный парламент.
Как и остальные либерал-демократы, Андрей Валерьевич нередко прибегает к популистским заявлениям. К примеру, как-то он предлагал отменить налоги для дальневосточников. Правительство, разумеется, такую идею не поддержало.
В Госдуме депутат работает в комитете по аграрным вопросам. Высокую активность он проявляет в законотворческой деятельности: в текущем созыве принял участие в разработке 76 инициатив. Оказался и самым дисциплинированным из коллег по региону — за пять лет пропустил лишь шесть заседаний.
«Дальневосточный гектар» и валежник — каждому
Справедливоросс Олег Нилов — пожалуй, самый таинственный для приморской политики человек. В региональной повестке он никак особо не отметился ни за время работы в Госдуме, ни ранее. С краем его связывает лишь партия — в Госдуму он попал по списку «Справедливой России» от Санкт-Петербурга (откуда депутат родом), Сахалина и Приморья.
Нилов оказался самым плодовитым из приморских депутатов. За пять лет он приложил руку к созданию 276 законопроектов. Среди его идей предложения об уточнении понятия «валежник», о лишении депутатов мандатов за прогулы и о повышении прожиточного минимума для россиян до 31 тысячи. Есть у него и одна «дальневосточная» инициатива: Нилов предлагал расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на всю Россию.
Анна САТИМОВА