Депутатский отчёт

Эксперты сходятся в том, что в свое время Сопчук стал этаким «народным элитарием». С одной стороны, у него складывались неплохие отношения со многими руководителями региона, а начинал он ещё при Сергее Дарькине. С другой, у Сопчука до сих пор достаточно высокая узнаваемость на территориях, все пять лет он активно работал на округе и пользуется значительной поддержкой среди населения.