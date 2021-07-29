Безопасно и без пробок: на Черёмуховой помогли решить проблему со спорным проездом

На улице Черёмуховая, 28 наконец-то удалось решить давнюю проблему. Несколько месяцев местные жители не могли припарковать машину у дома, либо же спокойно перейти придомовую дорогу. Из-за заработавшей поблизости поликлиники №6 проезд был постоянно заставлен машинами, а в часы пик постоянно образовывались заторы.

Поликлиника на Черёмуховой официально заработала лишь в сентябре прошлого года. Но долгое время в ней принимали лишь больных Covid-19, так что поток пациентов был небольшим. Но как только учреждение перешло но стандартный режим работы, ситуация поменялась. Теперь мимо дома №28 на высоких скоростях «гоняют» служебный транспорт и обычные авто, на придомовой дорогу паркуются пациенты и работники. Важно и то, что подъезд дома выходит прямо на проезжую часть. Так что жильцы каждый день рискуют оказаться под колёсами зазевавшегося водителя. На помощь местным жителям пришёл актив Первомайского района. По инициативе Дмитрия Лёгкого на спорной территории состоялась встреча с жителями Черёмуховой, 28. «Вокруг дома создаётся стихийная стоянка автотранспорта, что делает практически невозможным подъезд спецтехники и машин скорой помощи к жилому дому», — следует из коллективного обращения жильцов. Люди замечают, что дорога для подъезда к дому и выезда всего одна, а нагрузка на неё, как будто это «не придомовая территория, а трасса в центре города». Ранее мэрия Владивостока распорядилась поменять схему движения на Черёмуховой, 28, но решить проблему это не помогло. В ситуацию вмешался Дмитрий Лёгкий. Кандидат инициировал встречу с ио главы Владивостока Константином Шестаковым, в ходе которой было решено перенести границы близлежащей школы №74, что позволит открыть сквозной проезд и разгрузить придомовую дорогу. А для школьников построят новый комфортный лестничный марш. Остальные участники кампании по 1-му округу не откликнулись на призыв местных жителей помочь с решением проблемы. Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов - самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания". На других территориях кандидаты также активно включаются в решение проблем горожан. На 7-м избирательном округе, который включает в себя часть Фрунзенского района, Павел Островский помогает местным жителям разобраться с нерадивыми управляющими компаниями.

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