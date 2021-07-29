Приморские чиновники освоят навыки «Цифровой экономики»

Приморские чиновники освоят навыки «Цифровой экономики»
Приморские чиновники освоят навыки «Цифровой экономики»
Сегодня, 18:02ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Госслужащие Приморского края освоят навыки «Цифровой экономики», которые потом смогут использовать в работе: цифровая трансформация, сквозные технологии, работа с данными и ИТ-инфраструктура, сообщили в краевом правительстве.

В приморском минцифры отметили, что всего в 2021 году в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» пройдут обучение 148 государственных служащих и работников подведомственных учреждений.

«В июле на обучение были направлены 103 человека, которые смогут повысить свои знания в таких областях, как цифровая трансформация, сквозные технологии, работа с данными и ИТ-инфраструктура. После прохождения обучения и успешной сдачи итоговых испытаний им будет выдано удостоверение о повышении квалификации», — рассказали специалисты министерства.

С помощью этого обучения власти рассчитывают подготовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для развития отраслей в Приморье.

Стоит отметить, что региональный проект «Кадры для цифровой экономики» является частью национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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