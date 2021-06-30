Проявите гражданскую готовность: жителей Приморья призывают привиться от COVID-19

В настоящее время в России в целом и в Приморском крае в частности количество заболевших коронавирусной инфекцией снова растет и уже достигло февральских значений. Некоторые субъекты выступают за обязательную вакцинацию отдельных категорий населения, в некоторых ужесточили антиковидные правила.

При этом в России на сегодняшний день план по вакцинации выполнен лишь на одну треть. В общей сложности привился 21 миллион россиян (14,3 %). Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» рекомендует приморцам, в первую очередь лицам, занятым в сфере обслуживания, чья работа сопряжена с широким контактом, а так же людям из категории 60+, сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина не только поможет сохранить жизнь и здоровье, но и обезопасить других жителей Приморского края. По словам директора СМО «Восточно-страховой альянс» Бориса Тихонова, вакцинация населения – необходимое условия для формирования коллективного иммунитета. И даже тем, кто переболел ковидом, все равно рекомендуется сделать прививку. «По сообщениям Министерства здравоохранения РФ, у людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины же обеспечивают более надежную защиту. В целом, как прогнозируют специалисты, для того, чтобы остановить распространение коронавируса необходимо вакцинировать около 80 % населения страны» - сообщил Борис Тихонов. На сегодняшний день государство максимально упростило процесс получения вакцины. Записаться на заветный укол можно через портал «Госуслуги», так же организованны мобильные прививочные центры в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах. Сделать прививку смогут те, кому исполнилось 18 лет, у кого нет высокой температуры (37 °C и более) и аллергических реакций на компоненты вакцины. Перед процедурой пациента должен осмотреть медработник, которому необходимо сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, других прививках и когда болели ОРВИ. На основании этих данных будет приниматься решение о вакцинации. Например, делать прививку от коронавируса и гриппа рекомендуется с перерывом в три недели. Не требуется выполнение теста на наличие антител ни до, ни после прививки. Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через 5-6 месяцев после выздоровления. Минздрав рекомендует в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства, а при повышении температуры тела до 38 градусов после прививки — парацетамол. Отметим, что ранее биологи отметили принципиальное значение массовой вакцинации не только для решения задачи сохранения жизни и здоровья граждан в условиях сохраняющейся и даже нарастающей угрозы пандемии, но и для предотвращения возникновения все новых и новых вариантов коронавируса, активно участвующих в эпидемиологическом процессе. Возможности здравоохранения небезграничны. Инфекция передается воздушно-капельным путем, и распространяется очень быстро. Эксперты СМО «Восточно-страховой альянс» рекомендуют позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от коронавируса. Вакцина – лучшая защита! Проявите гражданскую готовность к противодействию COVID – 19. В случае возникновения вопросов, с подробной информацией о вакцинации клиенты «Восточно-страхового альянса» могут ознакомиться на сайте Правительства Приморского края https://primorsky.ru/events/koronavirus/o-vaktsinatsii.php

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