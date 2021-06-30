Журналист из Японии поставил "отлично" стандартам качества "Терминала Астафьева"

Говоря про высокие стандарты в области экологии, исполнительный директора «Терминала Астафьева» Александр Ганин подчеркнул, что на предприятии уже внедрено максимально возможное число наилучших доступных технологий, в числе которых: самые высокие в Находке пылеветрозащитные экраны, работа снежных генераторов, поливомоечных машин, сейчас идет активная фаза строительства первого в портах Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. При его проектировании использованы лучшие мировые практики, были привлечены специалисты японской компании Marubeni и немецкой Schade, а сами конструкции изготовлены испанской компанией Gaptek. Монтаж навеса регулярно мониторится специалистами всероссийской общественной экологической организацией «Зеленый патруль», которые признают, что эта технология защищенной перевалки может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.