Журналист из Японии поставил "отлично" стандартам качества "Терминала Астафьева"

Он взял подробное интервью у исполнительного директора предприятия Александра Ганина, в котором тот рассказал о социальных проектах терминала и развитии инициатив по защите экологии.
«Токио Симбун» - одна из центральных японских газет, выпускается с 1884 года, ежедневный утренний тираж группы изданий составляет 3,5 миллиона экземпляров. Зарубежные бюро газеты представлены в 13 городах, включая Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Москву и т.д.
«Хотя сейчас в мире актуальна зеленая энергетика и постепенный отказ от угля, текущая ситуация показывает, что на него есть устойчивый спрос в Японии. Поэтому нам интересны все стадии и предприятия, через которые сырье попадает в нашу страну», - добавил Юдзи Коянаги.
Александр Ганин рассказал, что Япония традиционно входит в тройку стран по объемам отгрузки из «Терминала Астафьева».
«В Японию мы перегружаем высококалорийный уголь, необходимый для металлургической промышленности страны. Спрос на него остается стабильным и, думаю, будет таковым пока оставаться. Отмечу, что наше оборудование соответствует высоким требованиям, предъявляемыми японскими покупателями. Так, для качественной и оперативной очистки угля от посторонних предметов перед отгрузкой на судно, у нас работает закрытая конвейерная линия. Также готовится к запуску новая дробильная установка», - поделился Александр Ганин.
Говоря про высокие стандарты в области экологии, исполнительный директора «Терминала Астафьева» Александр Ганин подчеркнул, что на предприятии уже внедрено максимально возможное число наилучших доступных технологий, в числе которых: самые высокие в Находке пылеветрозащитные экраны, работа снежных генераторов, поливомоечных машин, сейчас идет активная фаза строительства первого в портах Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. При его проектировании использованы лучшие мировые практики, были привлечены специалисты японской компании Marubeni и немецкой Schade, а сами конструкции изготовлены испанской компанией Gaptek. Монтаж навеса регулярно мониторится специалистами всероссийской общественной экологической организацией «Зеленый патруль», которые признают, что эта технология защищенной перевалки может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
Подводя итоги встречи, Юдзи Коянаги отметил, что остался впечатлен предоставленными материалами о работе и модернизации «Терминала Астафьева».
«К сожалению, из-за сложной эпидемической обстановки не удалось лично посетить ваше предприятие. Но я вижу, что здесь работают самые современные технологии по перегрузке, которые соответствуют высоким стандартам качества, которые предъявляют в Японии», - поделился шеф-корреспондент «Токио Симбун» Юдзи Коянаги.