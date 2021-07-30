Встречи во дворах и не только: политики Приморья пошли в народ

В Первомайском районе Владивостока активно работает Дмитрий Лёгкий. На днях он инициировал встречу с активом дома №26 на улице Надибаидзе. Уже долгие годы местные жители жалуются на имеющиеся проблемы, но безрезультатно. Так, подпорная стена возле дома уже давно грозит обрушиться, незаконно установленные гаражи и рекламные конструкции уродуют придомовую территорию. Кроме того, люди просят изменить схему движения автотранспорта, поскольку сейчас автомобилисты «гоняют» по придомовой дороге. Так что жильцам приходится с осторожностью выходить из подъезда — дорогу может перегородить очередной «лихач».
«Мои помощники зафиксировали все ваши жалобы. Согласен, что так быть не должно. В вашем дому активные совет дома, думаю, вместе мы решим имеющиеся проблемы», — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к присутствующим.
Жители дома №253 на улице Калинина переживают из-за нехватки в районе детских площадок и благоустроенных территорий. Дмитрий Лёгкий подчеркнул, что решить эту проблему можно благодаря краевой программе «1000 дворов». Но для этого жильцам необходимо объединиться и подготовить заявку для участия.
До этого Лёгкий побывал на Черёмуховой, 28. Местные жители несколько месяцев страдали от постоянных заторов на придомовой дороге. Кроме того, люди не могли припарковать авто возле дома или же без опаски отпустить детей гулять. Причина — поликлиника №6, начавшая работу в том месте в сентябре прошлого года.
Из-за того, что до недавнего времени там лечили лишь больных коронавирусом, особой нагрузки на дорогу не наблюдалось. Но после того, как медучреждение перешло на обычный режим работы, ситуация изменилась: мимо дома №28 на высоких скоростях постоянно ездит спецтранспорт и обычные авто, на придомовой территории паркуются пациенты и работники.
Дмитрий Лёгкий вмешался в ситуацию. Он инициировал встречу с главой Владивостока Константином Шестаковым, в ходе которой было решено перенести границы близлежащей школы №74, что позволит открыть сквозной проезд и разгрузить придомовую дорогу. А для школьников построят новый комфортный лестничный марш.
Другие кандидаты, претендующие на 1-й одномандатный избирательный округ на сентябрьских выборах в ЗС ПК, пока что игнорируют проблемы жителей Первомайки. Эксперты отмечают, что представители оппозиционных партий решили сделать ставку не на общение с местными жителями, а на протестную повестку и партийный ресурс. Так что на внимание к проблемам горожан не приходится рассчитывать и в будущем.
Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов - самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.