Более 70% персонала ВЭФ привиты от коронавирусной инфекции

Как сообщили в Минздраве Приморского края, 74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума прошли вакцинацию от COVID-19, 19 % иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание.Всего в организации Форума задействованы более 8,5 тысяч человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров.
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается.
Культурные и спортивные мероприятия в рамках Форума могут посетить участники ВЭФ с активированным беджем, а также жители и гости Владивостока при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.