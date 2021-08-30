Более 70% персонала ВЭФ привиты от коронавирусной инфекции

Более 70% персонала ВЭФ привиты от коронавирусной инфекции

Более 70% персонала ВЭФ привиты от коронавирусной инфекции

Сегодня, 21:16
Политика
Фото: сайт Росконгресс
Организаторы Восточного экономического форума уделяют пристальное внимание эпидемиологической безопасности участников и гостей мероприятия.

Как сообщили в Минздраве Приморского края, 74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума прошли вакцинацию от COVID-19, 19 % иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание.Всего в организации Форума задействованы более 8,5 тысяч человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается.

Культурные и спортивные мероприятия в рамках Форума могут посетить участники ВЭФ с активированным беджем, а также жители и гости Владивостока при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.

Сюжеты:
Приморский край
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