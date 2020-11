Оппозиция на вырост

Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах

Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах Если год назад Единый день голосования в регионах Дальнего Востока прогремел на всю страну, то нынешний сентябрь сенсаций не преподнес. Однако победы кандидатов «от власти» на губернаторских выборах на Сахалине и в Забайкалье в первом туре только на первый взгляд кажутся легкими и уверенными. Кроме того, высокий уровень протестных настроений дальневосточников привел к тому, что в Хабаровском крае правящей партией окончательно стала ЛДПР, а в Приморье на муниципальном уровне упрочили свои позиции коммунисты. Нового Ищенко не случилось Главными избирательными кампаниями 2019 года на Дальнем Востоке были выборы новых губернаторов Забайкальского края и Сахалинской области. Обе кампании являлись «внеплановыми». Напомним, что кресло главы Забайкалья освободилось в связи с отставкой губернатора Натальи ЖДАНОВОЙ после неудачных для «Единой России» выборов в Заксобрание региона, а пост губернатора Сахалинской области стал вакантным в связи с экстренным «переездом» Олега КОЖЕМЯКО в Приморский край, где бушевал политический кризис. И на Сахалине, и в Забайкалье врио губернаторов были назначены «варяги» - соответственно, выходец из «Росатома» Валерий ЛИМАРЕНКО и бывший заместитель главы Минвостокразвития Александр ОСИПОВ. У обоих было достаточно времени подготовиться к предвыборной кампании - Валерий Лимаренко получил назначение на Сахалин в декабре 2018 года, а Александр Осипов стал временным главой Забайкальского края двумя месяцами ранее. Оба врио пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, для чего за несколько месяцев до старта кампании было изменено региональное законодательство. Однако результаты, показанные Лимаренко и Осиповым на выборах 8 сентября, разнятся кардинально. На Сахалине Валерий Лимаренко победил в первом туре, однако его результат (56,15%) стал самым слабым среди всех губернаторов, избравшихся в Единый день голосования-2019. Депутат Госдумы РФ Алексей КОРНИЕНКО, выдвинутый КПРФ, стал вторым с 24,2% голосов. Третье место - у представителя ЛДПР Дмитрия ФЛЕЕРА (7,6% голосов). Отметим, что в столице региона, Южно-Сахалинске, процент голосов за Лимаренко оказался ниже 50%. Избежать второго тура ему позволили высокие результаты на Курильских островах, в Охе и в ряде муниципальных образований в центральной части Сахалина. На другом «полюсе» с самым высоким результатом среди новых губернаторов находится Александр ОСИПОВ. На выборах главы Забайкальского края он получил феноменальные 90% поддержки. Однако, в отличие от ситуации на Сахалине, среди оппонентов Осипова не было ни одного представителя парламентской партии, и ни одного регионального или федерального депутата. Компанию будущему победителю выборов составили малоизвестные представители «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии Роста» и «Патриотов России». - Ключевая особенность выборов 2019 года - предельная технологизация выборов губернаторов, их превращение в плебисциты о доверии действующим главам. Важна и устойчивость модели «губернаторских плебисцитов» к протестным настроениям, которые, по сравнению с прошлым годом старта пенсионной реформы, системно не снизились, хотя и стали эмоционально менее интенсивными. Накануне выборов в Госдуму запрос партий на серьезную борьбу за посты глав регионов будет расти. Поэтому в 2020 году технологизация губернаторских кампаний окажется затруднена, - оценил итоги ЕДГ-2019 политолог, руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий БАДОВСКИЙ. Вертикаль Жириновского. Или Фургала? Уникальная для современной России политическая ситуация сложилась после 8 сентября в Хабаровском крае. Избранному в прошлом году губернатору Сергею ФУРГАЛУ из ЛДПР удалось выстроить в регионе «вертикаль власти» из представителей своей партии. По итогам единого дня голосования либерал-демократы получили подавляющее большинство мест не только в краевом парламенте, но и в думах двух крупнейших городов - Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Инициированное «Единой Россией» изменение пропорции между депутатами по партийным спискам и по одномандатным округам в пользу одномандатников сыграло с теперь уже бывшей «партией власти» злую шутку. Во всех одномандатных округах на выборах в Законодательную Думу региона победили представители ЛДПР, а из 12 мандатов, распределяемых по партийным спискам, «Единая Россия» получит только два или три. Для сравнения: в думе Хабаровского края созыва 2014-2019 годов у «Единой России» было 30 мест, а у КПРФ и ЛДПР - по три мандата. В представительных органах власти Хабаровска и Комсомольска единороссы представлены не будут - разбавить монополию ЛДПР здесь смогли только представители КПРФ и «Справедливой России». Пост мэра Комсомольска-на-Амуре, освободившийся несколько месяцев назад после отставки единоросса Андрея КЛИМОВА, по итогам состоявшихся 8 сентября прямых выборов займет член ЛДПР Александр ЖОРНИК. Довыборы в Государственную Думу РФ по округу №70, депутатом от которого до осени 2018 года являлся Сергей Фургал, также завершились победой его однопартийца Ивана ПИЛЯЕВА. Выдвинутая «Единой Россией» певица Виктория ЦЫГАНОВА стала лишь третьей, пропустив вперед коммуниста Николая ПЛАТОШКИНА. Сенатор, которого делегирует в Совет Федерации новый парламент Хабаровского края, с учетом тотального доминирования ЛДПР, тоже будет представителем этой партии. Протест сохраняется Первые после избрания губернатором Приморья Олега Кожемяко муниципальные выборы в регионе завершились укреплением позиций КПРФ. Коммунисты смогли упрочить свое представительство в думах Владивостока и Уссурийска, победив ресурсных соперников. По итогам довыборов в Думу Владивостока по одномандатному округу №9 численность фракции КПРФ составил 10 человек из 35. Данная кампания примечательна тем, что номинальный кандидат от «ЕР» Александр ШУРЫГИН еще в середине августа добровольно снял свою кандидатуру, а против оставшегося в игре самовыдвиженца Виталия ГОРИЧЕВА сформировалась тактическая коалиция кандидатов от ЛДПР, КПРФ и незарегистрированной «Партии Роста». Конкурентными получились и довыборы в Законодательное Собрание Приморского края по одномандатному округу №19. Здесь победила выдвинутая «Единой Россией» директор школы Марина СЕМИНА, однако ее результат оказался ниже 50%. Четверть голосов взял коммунист Анатолий ЕЛИШОВ, а уровень поддержки ставшего третьим кандидата от ЛДПР Константина ТУРИЩЕВА составил около 20%. А в Уссурийске, год назад снискавшем скандальную славу во втором туре выборов губернатора Приморья, вновь не обошлось без эксцессов. Несмотря на переход от смешанной системы, где 50% депутатов избирались по партспискам, к мажоритарной, победителем выборов в думу городского округа едва не стала КПРФ. Наутро после выборов ее активисты потребовали пересчета голосов на нескольких спорных округах, забаррикадировавшись в помещении территориальной избирательной комиссии. После пересчета количество полученных коммунистами мандатов составило восемь. Тем не менее, «ЕР» вкупе с прошедшими в гордуму самовыдвиженцами все же получила большинство. Одним из первых вопросов, который должны решить новые депутаты, станет избрание главы Уссурийска. Добавим, что в новом составе депутатского корпуса Уссурийска будут представлены депутаты от ЛДПР (3 мандата) и - впервые - «Российская партия пенсионеров за справедливость» (1 мандат). Отметим, что из предыдущего созыва Думы УГО в новый сумели переизбраться лишь несколько человек, а спикер двух последних созывов Николай РУДЬ на своем округе уступил представителю КПРФ. И все же «Единая Россия», на Дальнем Востоке стремительно теряющая статус «партии власти», смогла добиться успехов в других регионах. В частности, партия сохранила контроль над гордумой Южно-Сахалинска, поэтому главой города, вероятнее всего останется действующий мэр Сергей НАДСАДИН. В столице другого региона ДФО, Бурятии, квалифицированное большинство также получила «ЕР», однако выборы мэра здесь закончились несанкционированным митингом в поддержку коммуниста Вячеслава МАРХАЕВА. Сенатор от Бурятии стал вторым с 36% голосов, проиграв и.о. мэра Игорю ШУТЕНКОВУ (52,5%). Отметим, что на первых за долгое время прямых выборах главы Улан-Удэ для победы было достаточно простого большинства голосов. Выборы главы Анадыря (Чукотский АО) с результатом в 49,2% голосов выиграл и.о. мэра Леонид НИКОЛАЕВ, выдвинутый «Единой Россией». Кроме того, «Единая Россия» взяла квалифицированное большинство мандатов на выборах муниципальных дум в столицах еще нескольких регионов ДФО - Чите и Благовещенске. В гордуме Биробиджана сформировать устойчивое большинство «ЕР» сможет, только объединившись с избранными по нескольким округам самовыдвиженцами. Второй по численности фракцией станет КПРФ, у которой будет шесть мандатов из 21. На фото: Александр ОСИПОВ и Валерий ЛИМАРЕНКО избавились от приставки врио. Александр САЛКОВ Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.

