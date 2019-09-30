Оппозиция на вырост

Инициированное «Единой Россией» изменение пропорции между депутатами по партийным спискам и по одномандатным округам в пользу одномандатников сыграло с теперь уже бывшей «партией власти» злую шутку. Во всех одномандатных округах на выборах в Законодательную Думу региона победили представители ЛДПР, а из 12 мандатов, распределяемых по партийным спискам, «Единая Россия» получит только два или три. Для сравнения: в думе Хабаровского края созыва 2014-2019 годов у «Единой России» было 30 мест, а у КПРФ и ЛДПР - по три мандата. В представительных органах власти Хабаровска и Комсомольска единороссы представлены не будут - разбавить монополию ЛДПР здесь смогли только представители КПРФ и «Справедливой России».