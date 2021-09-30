Пиарщик "ВостокБункера" Ханас остался без денег за кампанию Щербакова

Пиарщик "ВостокБункера" Ханас остался без денег за кампанию Щербакова
Пиарщик "ВостокБункера" Ханас остался без денег за кампанию Щербакова
Сегодня, 10:37ПолитикаФото: facebook Петра Ханаса
Александр Щербаков, победивший на выборах в ГосДуму по 62-му округу, по всей видимости, не расплатился с политтехнологом, который работал на него во время кампании, и с другими специалистами.

Об этом рассказал политтехнолог Пётр Ханас, который как раз и остался без оплаты за свой труд.

«Когда деньги ворованные отдашь? Ты, Санек, мелкий воришка и обманщик. Чтобы что-то продолжить, надо что-то начать. Пока ты умеешь только обманывать, кидать и лгать. Надеюсь, что тебя в ГД выведут на чистую воду. Готовься. В Москве тебя ждет ад», — написал Ханас в Facebook.

За откровениями технолога последовали и другие «открытия». Как оказалось, долги перед подрядчиками за Щербаковым тянутся ещё с 2016 года, когда он впервые баллотировался в Госдуму (и с треском провалился). Так, он не расплатился с фотографом Сергеем Козловым.

«Скольких профессионалов, как оказалось, кинул Александр Щербаков. Теперь даже не жаль, что в 2016 году его как липку ободрали политтехнологи, которые вводили его в политику. Если это не миф, конечно. Сейчас уже и не знаешь, верить ли. С другой стороны, может у Щербакова тогда случилась психологическая травма, и теперь он мстит всем представителям политических профессий. Но за ним теперь точно закрепится прозвище "кидала". Александр Владимирович ведь не только политтехнологов, но и родную партию кинул, провалив, как секретарь городского отделения, выборы во Владивостоке», — рассуждают авторы Telegram-канала «Политический ипподром».

Стоит отметить, что Ханас давно выделялся неразборчивостью при выборе клиентов. Так, на выборах в мунком Славянки он сотрудничал с компанией «ВостокБункер», прославившейся регулярным нарушением всевозможных экологических норм.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
политика
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