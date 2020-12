Объем 4G-трафика в сети МегаФона в Приморье вырос в два раза

В 2020 году вдвое вырос объем 4G-трафика в сети МегаФона в Приморском крае по сравнению с прошлым. Увеличение объёмов передачи данных стало возможным благодаря активному развитию оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также рост пользователей цифровых сервисов среди абонентов.

По сравнению с прошлым годом суммарный дата-трафик в сети оператора увеличился на 56%, а в сети LTE – увеличился в два раза и составил более 33 петабайт данных. Для сравнения: это более 8 миллионов фильмов в HD-качестве. Как стало известно, самыми популярными активностями в сетях стали ролики на Youtube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram – 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» – 8,4%, а четвёртое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» – по 5 %. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учебу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует Whatsap, на втором месте – Telegram, а на третьем – Viber. «Цифровизация охватывает все большее количество людей. А в сложившихся условиях вынужденной самоизоляции и home office телеком-услуги становятся ещё важнее. Качественная связь и скоростной интернет – главное для стабильной работы онлайн-сервисов даже в условиях повышенной нагрузки, - отмечает Ольга Добровольская, директор Приморского отделения МегаФона. – Именно поэтому мы стараемся наращивать и поддерживать качество сети, чтобы высокоскоростной мобильный интернет был доступен для самого широкого круга наших абонентов». В 2020 году МегаФон обеспечил покрытие сети LTE ещё в 50 населенных пунктах Приморья. Во многих из них: Богуславка, Чернышевка, Веденка, Нестеровка, Удобное, Духовское, Безверхово, Сергеевка, Новая Москва, Каменка, Михайловка, Раздольное, Штыково, Поспелово, Хасан, Кировский, Преображение и других связь четвертого поколения появилась впервые. По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в Приморском крае составляет 25,75 Мбит/с – это лучший результат среди всех операторов связи уже четвертый год подряд.

