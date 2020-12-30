Объем 4G-трафика в сети МегаФона в Приморье вырос в два раза

Как стало известно, самыми популярными активностями в сетях стали ролики на Youtube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram – 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» – 8,4%, а четвёртое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» – по 5 %. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учебу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует Whatsap, на втором месте – Telegram, а на третьем – Viber.