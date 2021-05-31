Шансы Щербакова победить на округе № 62 минимальны — эксперты

В Кремле планируют отдать 62-й округ Андрею Андрейченко из ЛДПР. Единоросс Александр Щербаков, по мнению экспертов, не оправдал возложенных на него надежд. И сейчас власти думают, как «спасать» территорию от несистемной оппозиции в лице коммунистов.

Пока что самым достойный кандидатом на 62-й округ сочли либерал-демократа Андрея Андрейченко. «Андрейченко достаточно системен, избегает выпадов в сторону властей. При этом он имеет неплохой рейтинг на территории, а «оппозиционный флёр» придаст ему очков в протестно настроенном Владивостоке. Щербаков по сравнению с ним действительно проигрывает: он не смог закрепиться ни на городских, ни на сельских территориях. А оскандалившись на праймериз «Единой России», он и вовсе потерял последнюю поддержку», — сказал политолог Андрей Кудисов. Эксперт подчеркнул, что Щербакову вряд ли удастся победить на выборах в сентябре. «Да, он действительно победил на праймериз, но в условиях отсутствия достойной конкуренции и при массовом подключении административного ресурса. Сейчас это сошло ему с рук, но получится ли провернуть то же самое в сентябре? При том, что конкуренция обещает быть очень жаркая», — отметил Кудисов. Напомним, ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что 62-й округ планируют «отдать» ЛДПР из-за того, что Александр Щербаков, ранее согласованный на эту территорию, оказался совершенно провальной кандидатурой. Он не смог ни достичь договорённостей с местными элитами, ни наладить работу в полях — до сих пор узнаваемость Щербакова на 62-м округе стремится к нулю.

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