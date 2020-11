На карте Приморья появится ЧМО

Первые муниципальные округа в крае создадут в конце сентября

Первые муниципальные округа в крае создадут в конце сентября Реформа административно-территориального устройства Приморского края переходит в практическую плоскость. В понедельник, 9 сентября, профильный комитет Законодательного Собрания рассмотрит вопрос о создании нового типа муниципалитетов – муниципальных округов. Первые округа, в которых упразднят входящие в их состав сельские и городские поселения, образуют на базе нынешних Пограничного, Анучинского и Чугуевского районов. Напомним, что в мае 2019 года в силу вступили поправки в федеральное законодательство, которые ввели новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Он представляет из себя несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ. В конце июля депутаты ЗС ПК одобрили изменения в Устав Приморского края, предусмотрев возможность для образования муниципальных округов. На данный момент в Приморье насчитывается 12 городских округов и 22 муниципальных района, при этом внутри каждого района имеются городские и сельские поселения. Принятым 24 июля краевым законом предусмотрено, что муниципальные округа могут быть образованы двумя способами – путем наделения соответствующим статусом городских округов, либо в результате объединения всех поселений, входящих в состав одного муниципального района. Образование первых муниципальных округов в Приморье пройдет по второй схеме. Сразу после возвращения с каникул, 9 сентября, комитет ЗС Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству приступит к рассмотрению пакета законопроектов об образовании трех муниципальных округов – Анучинского, Пограничного и Чугуевского. Необходимые для административных преобразований решения были приняты районными думами и муниципальными комитетами поселений июне-июле текущего года. Предварительно объединение поселений было поддержано жителями на публичных слушаниях. Как следует из текста законопроектов, Анучинский муниципальный округ (АМО) создадут на базе Анучинского, Виноградовского, Гражданского и Чернышевского сельских поселений. Чугуевский муниципальный округ (ЧМО) образуют путем объединения Чугуевского, Кокшаровского и Шумненского сельских поселений. Пограничный муниципальный округ (ПМО) образуют из Пограничного городского поселения, а также Жариковского и Сергеевского сельских поселений. Административными центрами вновь созданных муниципальных округов станут те же населенные пункты, что сейчас являются «столицами» муниципальных районов – это Пограничный, Чугуевка и Анучино. Формально три мунокруга появятся на карте Приморья в день официального опубликования краевых законов об их образовании. Предполагается, что после одобрения профильным комитетом эти законы будут приняты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 25 сентября. Однако на этом реформирование структуры власти на местном уровне не закончится: после создания муниципальных округов необходимо будет принять их уставы, а также определить структуру органов местного самоуправления. Добавим, что полномочия ныне действующих органов местного самоуправления на уровне упраздняемых поселений истекут 31 декабря. С 1 января 2020 года решать все вопросы будут ныне действующие районные администрации и думы – до момента избрания новых органов местного самоуправления. Принятие законов об образовании Анучинского, Пограничного и Чугуевского муниципальных округов потребует дополнительных бюджетных расходов, связанных с проведением выборов в муниципальные думы. На выборы депутатов Чугуевского МО предполагается выделить 4 млн рублей, Анучинского МО – 2,6 млн рублей, Пограничного МО – 2,7 млн рублей. Досье «Золотого Рога»: По официальным данным Приморскстата, на начало 2019 года численность населения Пограничного района составляла 22268 человек, Чугуевского – 22232 человека, Анучинского – 13027 человек. Таким образом, предстоящая реформа административно-территориального устройства коснется почти 60 тысяч приморцев. Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

