На карте Приморья появится ЧМО

Формально три мунокруга появятся на карте Приморья в день официального опубликования краевых законов об их образовании. Предполагается, что после одобрения профильным комитетом эти законы будут приняты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 25 сентября. Однако на этом реформирование структуры власти на местном уровне не закончится: после создания муниципальных округов необходимо будет принять их уставы, а также определить структуру органов местного самоуправления. Добавим, что полномочия ныне действующих органов местного самоуправления на уровне упраздняемых поселений истекут 31 декабря.