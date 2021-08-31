Игорь Чемерис: «важно, что люди неравнодушны к своей территории»

Депутат Игорь Чемерис провёл встречу с жителями улиц Харьковская и Черноморская посёлка Заводской. По словам граждан, практически везде в посёлке отсутствует система ливневой канализации, вода не отводится и скапливается в фундаментах домов, затапливая подвальные помещения.

Граждане передали депутату наказы — решить вопрос с обустройством ливневой канализации в поселке. Жители дома № 8 по ул. Харьковской сообщили парламентарию, что их дом построен с нарушениями: фундамент неустойчив из-за отсутствия системы водоотвода, подвалы затоплены. Жители передали депутату Игорю Чемерису наказ — помочь с переносом сроков капитального ремонта их дома — в настоящее время он стоит в плане на 2035 год. Игорь Чемерис заявил, что все эти вопросы в ближайшее время обсудит с главой АГО Вячеславом Квоном, чтобы оперативно выработать решения. Также жители домов на Харьковской и Черноморской просили отремонтировать внутриквартальные дороги. По словам Игоря Чемериса, главные дороги, ведущие в поселок, в основном сделали. Теперь по каждому двору предстоит определить, в чьем подчинении — УК или муниципалитета — находятся дороги между домов, и после этого планировать работы по ремонту и благоустройству. Кроме того, и в поселке и в частном секторе также необходимо привести в порядок обочины. «Очень важно, что люди в поселке Заводской неравнодушны к своей территории, заботятся о ней. Они многое делают сами, и обращаются за помощью, чтобы реализовать более масштабные проекты. Важно, что выстроенное за годы работы конструктивное взаимодействие с муниципальными и краевыми властями — позволяет нам найти оптимальные решения и помочь людям», — заявил депутат Законодательного Собрания Приморья Игорь Чемерис. Кроме того, жители Завадского, как ранее и жители Трудового, жаловались на отсутствие пункта полиции на территории: в посёлках некому обеспечивать правопорядок. Депутат Игорь Чемерис заявил, что по вопросу о работе полиции в Заводском и Трудовом направит обращение полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

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