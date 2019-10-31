Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях

– По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте», приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Главное в нашей работе, решать проблемы людей. А это невозможно без тесной коммуникации с жителями региона. Поэтому будем и дальше развивать это направление. Причем не только на региональном, но и муниципальном уровне.