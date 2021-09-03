ДВФУ может открыть свои двери учёным со всего Приморья

ДВФУ может открыть свои двери учёным со всего Приморья

ДВФУ может открыть свои двери учёным со всего Приморья

Сегодня, 17:58
Наука
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мощности Дальневосточного федерального университета могут быть задействованы в рамках единой научной среды. Согласно замыслу, аудиториями и лабораториями университета смогут пользоваться нуждающиеся в этом учёные.

Как рассказала председатель совета молодых учёных ДВФУ Екатерина Алексеева, университет мог бы открыть свои двери для исследователей, которые работают в актуальных сферах вроде биомедицины, нейросетей, экологии.

Сегодня некоторые специалисты не могут заниматься научной работой, поскольку не имеют доступа к нужному оборудованию. Возможность работать в лабораториях ДВФУ позволила бы учёным со всего Приморья не уезжать за пределы края для ведения своих исследований.

Напомним, идею создания открытой для всех учёных РФ научной среды озвучила глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва. По её мнению, научные школы страны должны быть готовы предоставить свои мощности тем учёным, которые нуждаются в их использовании для ведения исследований.

Сам «Сириус» уже работает в таком формате - его лабораториями могут пользоваться аспиранты и исследователи со всей России.

Сюжеты:
Приморский край
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