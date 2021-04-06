Приморье присоединяется к акции «Перемена с книгой»

Как сообщается на сайте ведомства, для участия в акции нужно сделать фотографию с понравившейся книгой на школьной перемене и опубликовать снимок в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и TikTok с хештегами #переменаскнигой, #читаемкнижки, отправить его в специальный раздел сайта и написать, почему именно эта книга выбрана для чтения на перемене.