Приморье присоединяется к акции «Перемена с книгой»

Приморье присоединяется к акции «Перемена с книгой»
Сегодня, 11:31НаукаФото: Медиахолдинг1MiВ акции могут принять участие все желающие
С 24 марта по 23 апреля в социальных сетях пройдёт акция Минпросвещения России и Фонда новых форм развития образования «Перемена с книгой».

Как сообщается на сайте ведомства, для участия в акции нужно сделать фотографию с понравившейся книгой на школьной перемене и опубликовать снимок в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и TikTok с хештегами #переменаскнигой, #читаемкнижки, отправить его в специальный раздел сайта и написать, почему именно эта книга выбрана для чтения на перемене.

Самые интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России, а авторы трёх лучших фотографий получат памятные призы.

Одно из важных условий — иметь открытый аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram, а также быть подписанным на официальные аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в аналогичных социальных сетях.

Многие опрошенные «Золотым Рогом» ученики одной из школ Владивостока с воодушевлением восприняли новость: «Ради такого дела можно и с книжкой на перемене посидеть!» Некоторые обрадовались, что все это можно выложить в любимые приложения и соцсети.

Ребята постарше отнеслись скептически: «Максимум с учебником сфотографируюсь».

Добавим, что для начала ребятам долго пришлось объяснять, что это не просто с книжкой сфотографироваться, а ее еще и почитать нужно. Энтузиазма поубавилось примерно в половину.

Отметим, что итоги акции будут подведены 23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
образованиедетишколаконкурс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы