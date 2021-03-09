Приморье планирует участвовать в «школьной реформе»

Минпросвещения России совместно с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» начали реализовывать новую строительную программу, которая позволит создать в стране более 647 тысяч новых современных школьных мест и поможет воплотить глобальную национальную цель России — «стать мировым лидером по качеству школьного образования».

Для этих целей в правила финансирования строительства школ внесены поправки, которые позволяют строить учебные заведения на принципах государственно-частного партнёрства. «Мы планируем создать новые школьные места, которые бы полностью отвечали представлениям о качественном образовательном процессе, и начинается эта работа с такой организации пространства, когда каждый его элемент расширяет и дополняет возможности образовательных программ. Мы будем расширять использование механизма государственно-частного партнёрства и в работе над национальным проектом „Образование“, и при реализации конкретных образовательных проектов и программ», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Задача проекта — найти комплексные решения, состоящие из лучших отечественных и зарубежных практик, которые позволят создать многофункциональные образовательные пространства. Так, в проекте предусмотрено строительство бассейнов, спортивных залов с расширенным функционалом, пространств для библиотек, зон отдыха для учащихся и педагогов, пространств для коллективных творческих и научных занятий. Особое внимание, по словам специалистов, уделено формированию доступной среды — комфортных условий для детей с ОВЗ. «В фокусе нашей работы — создание объектов, которые прямо влияют на качество повседневной жизни людей. В числе приоритетных задач — проработка строительства новых образовательных центров, в том числе школ. Государственная корпорация „ВЭБ.РФ“ совместно с Министерством просвещения разработала программу развития школьной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства. В данном случае речь идёт о привлечении к развитию школьной инфраструктуры 563 млрд рублей, из них более 295 млрд — внебюджетные инвестиции. Госкорпорация „ВЭБ.РФ“ готова выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнёров в концессионные соглашения», — отметил председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. По словам руководителя госкорпорации, государственно-частное партнёрство в образовании позволит ускоренным темпом решить задачи по вводу новых школ, распределить единовременную нагрузку на региональные бюджеты, а также обеспечить трансфер актуальных образовательных практик из региона в регион. Стоит отметить, что программа была положительно встречена и в Приморье. «В Приморье существует потребность в новых образовательных учреждениях, поэтому запуск новой федеральной программы, разработанной Минпросвещения России при участии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, имеет большое значение для края. Мы, безусловно, планируем в ней участвовать. Находимся сейчас в постоянном контакте с потенциальным застройщиком школы в Надеждинском районе. Рады, что с нами готовы сотрудничать, поскольку интересен опыт, взгляд коммерческой компании на весь процесс. Совместная работа открывает большое количество новых возможностей, которые, я надеюсь, мы сможем использовать по максимуму», — прокомментировала инициативу министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

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