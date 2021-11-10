Приморские учёные изобрели «нейтрализатор» вируса

Приморские учёные изобрели «нейтрализатор» вируса
Приморские учёные изобрели «нейтрализатор» вируса
Сегодня, 13:04НаукаФото: 1mediainvest.ru
Тканевый антивирусный материал для производства медицинских изделий изобрели молодые учёные Дальневосточного федерального университета.

Разработка студенток Светланы Петрук и Дарьи Ткачёвой завоевала бронзовую награду на Международной выставке юных изобретателей. Однако девушки продолжают работать над совершенствованием своего творения, отметили в пресс-службе ДВФУ.

AXIOM AntiVIRAL Products ―так называется антивирусный тканевой материал для производства медицинских изделий. Он стал одним из первых подобного свойства с длительным сроком эксплуатации. На ткань особым образом нанесено биоспецифическое активное вещество — лиганд, которое захватывает вирусную частицу и нейтрализует её, «запечатывая» в материал.

AXIOM AntiVIRAL Products можно применять в любых медицинских изделиях, в масках, защитных костюмах — везде, где может пригодиться его антивирусное свойство. Авторы изобретения уверены, что оно может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Работа над проектом стартовала год назад, к разработке подключилось все сообщество молодых инноваторов. Светлана Петрук занималась биохимической частью, Дарья Ткачёва презентацией продукта и переводческой частью. Большой вклад внесли физики, IT-специалисты.

Сюжеты:
Приморье
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