На острове Русском устроят полигон инновационных идей

Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.
После этого будет запущен основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 га земли на острове Русский. Напомним, ИНТЦ «Русский» создается на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда, а также заинтересовать инвесторов в реализации инновационных проектов.
К работе в центре «Русский» планируют привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран. Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений — изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии.