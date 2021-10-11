На острове Русском устроят полигон инновационных идей

На острове Русском устроят полигон инновационных идей
На острове Русском устроят полигон инновационных идей
Сегодня, 13:00НаукаФото: 1mediainvest.ru
Запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» во Владивостоке намечен на следующий год. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.

После этого будет запущен основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 га земли на острове Русский. Напомним, ИНТЦ «Русский» создается на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда, а также заинтересовать инвесторов в реализации инновационных проектов.

К работе в центре «Русский» планируют привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран. Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений — изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии.

Сюжеты:
Приморье
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