Инновационная школа с выходом к морю может появиться на о. Русском во Владивостоке

Инновационная школа с выходом к морю может появиться на о. Русском во Владивостоке
Сегодня, 11:59НаукаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Научно-образовательный центр с морской береговой инфраструктурой может появиться во Владивостоке на территории бывшего казарменного городка на острове Русском в поселке Рында.

Такое решение обсуждалось во время выездного совещания на острове Русский председателем Думы города Владивостока Андреем Бриком и заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова, ректором Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского Денисом Буровым.

Все присутствующие на совещании сначала обошли территорию казарменного городка 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, а также заглянули внутрь построек. В ходе осмотра у участников выездного совещания возникла идея создать на этой территории научно-образовательный центр с морской инновационной школой, которая смогла бы реализовывать программу общего и дополнительного образования.

«Учитывая, что специальности, связанные с морем, достаточно востребованы, реализация такого проекта расширила бы для молодежи Владивостока, Приморья и всего Дальнего Востока возможности получения современного профессионального инженерного образования, развития научного и технического творчества. Также способствовала бы подготовке высококвалифицированных кадров для морской отрасли, освоения Северного морского пути и Арктики, что в свою очередь поможет решению поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации задач по развитию Сибири и Дальнего Востока России», — отметил Андрей Брик.

Сюжеты:
Приморье
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