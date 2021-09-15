Впервые в России в дельфинарии родился белый кит

Впервые в России в дельфинарии родился белый кит
Впервые в России в дельфинарии родился белый кит
Сегодня, 15:10НаукаФото: Фото с сайта Приморского океанариума
Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария.

— Джессика родила самостоятельно, наша помощь ей не потребовалась, — пояснил руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев. — Девочка появилась на свет ночью, в двадцать минут второго, и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни.

Отец — белуха по имени Лер — с момента пополнения семейства старался надолго не отходить от малыша с мамой. Первые несколько дней после рождения, когда детеныш еще только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. С каждым днем ребенок плавал все лучше и лучше и уже через неделю научился надолго задерживать дыхание.

Сейчас малышка проходит первую линьку, с точки зрения биологов, этот естественный процесс означает не только смену цвета, но и то, что маленький кит развивается нормально.

После завершения строгого «ясельного» карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать не только наши тренеры и ветеринары, но и ученые. Джессика и ее первенец уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.

Справка ЗР

Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорожденных детенышей часто называют «баклажанами», потом малыши становятся серыми, а по мере взросления — белеют.

Сюжеты:
Приморье
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