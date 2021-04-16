Российские ученые случайно создали беспохмельную водку

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, однако лишился вредных свойств. Так, его постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшить скорость образования алкогольной зависимости.