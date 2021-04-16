Российские ученые случайно создали беспохмельную водку

Российские ученые случайно создали беспохмельную водку
Сегодня, 15:40НаукаФото: Медиахолдинг1MiИсследователи пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом
Двое ученых из новосибирского Академгородка случайно создали водку, не вызывающую похмелья.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

Николай Баранов и Оксана Афанасьева пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом второй степени на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Это растение обладает свойством выводить токсины из организма.

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, однако лишился вредных свойств. Так, его постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшить скорость образования алкогольной зависимости.

Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойства ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело будущего», считают они. «Для этого надо соответственным образом подготовиться, чтобы это можно было воплощать в реальную жизнь», — резюмировали российские исследователи.

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