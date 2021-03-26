Во Владивостоке появилась новая «корона»

«Полипы корономедузы попали к нам практически случайно — мы обнаружили их в живых камнях, которые мы приобрели для экспозиций с рифовыми аквариумами — рассказал начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров. — Камни с полипами мы отселили от основного рифа и создали для них особые условия с усиленным питанием, чтобы увеличить колонию полипов. Полипы корономедуз интересны тем, что они живут на рифах, прекрасно соседствуя с кораллами и актиниями. Именно поэтому у нас они показаны в двух экспозициях: в микромире можно увидеть, как полипы живут на коралловом рифе, а в экспозиции с медузами можно рассмотреть полипы с увеличением».