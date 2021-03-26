Во Владивостоке появилась новая «корона»

Во Владивостоке появилась новая «корона»

Сегодня, 10:24НаукаФото: Приморский океанариумКорономедузы — четвёртая тропическая медуза в экспозиции океанариума
Ее обнаружили совершенно случайно

Экспозицию Приморского океанариума пополнили. Впервые посетители могут увидеть в экспозиции полипы корономедузы. Размножение этих медуз — новый этап масштабной программы разведения желетелых, которая успешно реализуется в научно-образовательном комплексе в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба научного учреждения.

«Полипы корономедузы попали к нам практически случайно — мы обнаружили их в живых камнях, которые мы приобрели для экспозиций с рифовыми аквариумами — рассказал начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Марат Хайдаров. — Камни с полипами мы отселили от основного рифа и создали для них особые условия с усиленным питанием, чтобы увеличить колонию полипов. Полипы корономедуз интересны тем, что они живут на рифах, прекрасно соседствуя с кораллами и актиниями. Именно поэтому у нас они показаны в двух экспозициях: в микромире можно увидеть, как полипы живут на коралловом рифе, а в экспозиции с медузами можно рассмотреть полипы с увеличением».

В отличие от мягких полипов других медуз, например, аурелии и кассиопеи, полипы корономедуз имеют специальную защиту — образование, в которое в случае угрозы они могут спрятаться. Корономедузы — четвёртая тропическая медуза, которая будет представлена в экспозиции океанариума.

«Также в этом году у нас есть положительный опыт получения полипов медузы-крестовика, мы не просто довели их до стадии отпочковывания медуз, нам даже удалось это заснять. Если все пойдёт хорошо, то всего через пару месяцев можно будет поместить этих маленьких медузок в экспозиции, что намного раньше, чем эти медузы появляются в наших водах», — подчеркивает специалист.

Справка:

— Корономедузы — небольшие, диаметр купола не превышает двух сантиметров. В водах Японского моря обитают холодноводные корономедузы рода Atorella.

— Корономедузы получили свое название за внешнее сходство с короной.

— Живые камни — это кусочки кораллового рифа, отколотые прибоем, этот природный лом населён всё теми же микроорганизмами и маленькими животными, которые живут на самом рифе.

— Медузы-крестовики ядовиты. Их яд — «гремучая смесь» из нескольких токсинов, что делает ожоги этих медуз особенно опасными и болезненными.

Сюжеты:
Приморье
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