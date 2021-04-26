В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году, сообщается на сайте министерства. Проведение аттестационной кампании начинается 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня. 7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На два дня будут разделены ещё два экзамена: 21 и 22 июня пройдёт сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ. С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок. 28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать. Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля. Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

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