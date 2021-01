На Национальном киберполигоне прошли учения для студентов Дальневосточного федерального университета

Специалисты «Ростелеком-Солар», компании кластера информационной безопасности ПАО «Ростелеком», совместно с ДВФУ провели киберучения.

Специалисты «Ростелеком-Солар», компании кластера информационной безопасности ПАО «Ростелеком», совместно с Дальневосточным федеральным университетом провели киберучения для учащихся вуза на платформе Национального киберполигона. Навыки по противодействию хакерским атакам отрабатывали 15 студентов, которые обучаются по новой магистерской программе «Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере», запущенной в ДВФУ совместно с Центробанком России. Учения проходили в формате кибертренировки с преподавателем и состояли из двух этапов. В первый день участники применяли на практике свои знания по оценке защищенности ИТ-инфраструктуры. Во второй день на основе анализа событий информационной безопасности в SIEM-системе они выявляли взлом киберпреступниками корпоративной сети с целью кражи конфиденциальной информации и расследовали этот инцидент. Участники учений успешно прошли оба этапа, определили имеющиеся уязвимости систем и недостатки их защиты, выявили все этапы сложной кибератаки, получили опыт работы со специальными инструментами, позволяющими противостоять злоумышленникам. «Это уже вторые учения, организованные на Национальном киберполигоне для студентов ДВФУ, — рассказал Михаил Климов, директор по развитию Национального кибеполигона. — В ноябре в них участвовали учащиеся 2—6 курсов. В этот раз кибертренировка прошла для студентов магистратуры. Совсем скоро ребята станут ИБ-специалистами, им придется противостоять настоящим злоумышленникам. Поэтому отработка навыков на практике в условиях, приближенных к реальным, очень важна для эффективного обучения». «Мы очень рады, что наше сотрудничество с «Ростелекомом» вышло на новый уровень. Благодаря участию студентов ДВФУ в учениях на Национальном киберполигоне мы можем значительно улучшить качество подготовки ИБ-специалистов, — уверен руководитель Центра информационной безопасности ДВФУ Алексей Павлычев. — Ведь наша задача не только дать необходимый объем знаний, но и подготовить ребят к будущей работе, отражению реальных угроз. Дальневосточный центр Киберполигона и экспертиза специалистов компании «Ростелеком-Солар» дают нам такую возможность». Национальный киберполигон — платформа, которая имитирует ИТ-инфраструктуры предприятий различных отраслей, в том числе банковской и энергетической, и предназначена для обучения и отработки навыков специалистов по информационной безопасности. Один из первых опорных центров Киберполигона создается на базе Дальневосточного федерального университета для практической подготовки будущих кадров. «Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

