Ученые ДВФУ потратят президентский грант на электронику будущего и колбасу

Как сообщает портал Твой Дальний Восток, автор проекта, доцент департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях с командой аспирантов будет разрабатывать функциональные продукты питания, обогащенные органическим йодом и полисахаридами. В первую очередь ученые постараются воссоздать оригинального вкуса хлеб и колбасу, только в отличие от обычных, в них будет много йода и белка.
Еще один представитель той же школы биомедицины Антон Табакаев разрабатывает тему продуктов функционального назначения. Он хочет добавлять в напитки и соусы экстракт той разновидности бурых водорослей (phaeophyceae), которая на текущий момент не употребляется в пищу. Ученый уже выяснил, что водоросли богаты биологически активными веществами — каротиноидами и полифенолами, натуральными антиоксидантами, которые повышают иммунитет.
Алексей Козлов из лаборатории тонкопленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ планирует два года посвятить изучению работы принципа Дзялошинского-Мория. Это принципиально новая система записи и хранения информации, не на железные носители, а на нанопленку и сендвич-панели из нее. Это явление из ряда новых физических принципов, на которых будет работать электроника и вычислительные системы будущего (спинтроника).
Доцент департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Никита Аргылов получил грант на исследование медиасистемы Дальнего Востока. В числе прочего он попытается ответить на вопрос, какое место занимают локальные медиа в эпоху глобальных технологий, когда люди могут получать информацию из источников, которые не имеют территориальной привязки.