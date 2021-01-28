Ученые ДВФУ потратят президентский грант на электронику будущего и колбасу

Алексей Козлов из лаборатории тонкопленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ планирует два года посвятить изучению работы принципа Дзялошинского-Мория. Это принципиально новая система записи и хранения информации, не на железные носители, а на нанопленку и сендвич-панели из нее. Это явление из ряда новых физических принципов, на которых будет работать электроника и вычислительные системы будущего (спинтроника).