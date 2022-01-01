Редкие хищники лишили приморских рыбаков части улова

Житель Приморья рассказал, что во время рыбалки на льду с ним соседствовали хищные птицы, тоже ловившие рыбу. По словам гражданина, эти крылатые «рыбаки» занесены в Красную книгу.

Видео с птицами появилось в инстаграм-паблике primorye_online. На кадрах видны птицы, сидящие на льду. Недалеко от хищников расположились рыбаки со своими автомобилями - как отметил автор ролика, люди конкурировали с птицами за рыбу. «На зимовку начали прилетать краснокнижные белохвостые орланы. Вес около 6 килограммов, размах крыльев до 2,4 метров. Пришлось сегодня поделиться своим немногочисленным уловом», - рассказал приморец. Некоторые комментаторы отметили, что выезжающие на лёд рыбаки очень рискуют. «Обменяю ведро наваги на машину»;

«Мне кажется, или они машину не жалеют»;

«И опять куча рыбаков на льду с машинами».

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