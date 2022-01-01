Редкие хищники лишили приморских рыбаков части улова

Редкие хищники лишили приморских рыбаков части улова
Редкие хищники лишили приморских рыбаков части улова
1 января, 11:00ОбществоФото: инстаграм-паблик primorye_online
Житель Приморья рассказал, что во время рыбалки на льду с ним соседствовали хищные птицы, тоже ловившие рыбу. По словам гражданина, эти крылатые «рыбаки» занесены в Красную книгу.

Видео с птицами появилось в инстаграм-паблике primorye_online.

На кадрах видны птицы, сидящие на льду. Недалеко от хищников расположились рыбаки со своими автомобилями - как отметил автор ролика, люди конкурировали с птицами за рыбу.

«На зимовку начали прилетать краснокнижные белохвостые орланы. Вес около 6 килограммов, размах крыльев до 2,4 метров. Пришлось сегодня поделиться своим немногочисленным уловом», - рассказал приморец.

Некоторые комментаторы отметили, что выезжающие на лёд рыбаки очень рискуют.

  • «Обменяю ведро наваги на машину»;
  • «Мне кажется, или они машину не жалеют»;
  • «И опять куча рыбаков на льду с машинами».

Сюжеты:
Приморье
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экологияПриморье
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