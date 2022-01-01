Редкие хищники лишили приморских рыбаков части улова

Видео с птицами появилось в инстаграм-паблике primorye_online.
На кадрах видны птицы, сидящие на льду. Недалеко от хищников расположились рыбаки со своими автомобилями - как отметил автор ролика, люди конкурировали с птицами за рыбу.
«На зимовку начали прилетать краснокнижные белохвостые орланы. Вес около 6 килограммов, размах крыльев до 2,4 метров. Пришлось сегодня поделиться своим немногочисленным уловом», - рассказал приморец.
Некоторые комментаторы отметили, что выезжающие на лёд рыбаки очень рискуют.